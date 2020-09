Escándalo en un geriátrico: dijeron que tenía un ACV y era coronavirus

Un geriátrico de Lanús fue denunciado por ocultar casos de coronavirus. En el centro hay 12 internados de los cuales 9 dieron positivo, pero no les informaron a los familiares. Los dueños del lugar tuvieron coronavirus, no hicieron cuarentena y siguieron atendiendo a los abuelos.

Todo se descubrió tras la denuncia de los familiares de uno de los abuelos a quienes les informaron que había tenido un ACV, pero cuando lo llevaron a un hospital les informaron que su estado era grave y que tenía coronavirus. "Los médicos nos dijeron que estaba con un estado de abandono, con el cuerpo escarado, con moretones, con un pulmón colapsado, con el cuerpo completamente rigido por la sedación que tenía", dijo Luciana, sobrina del paciente en diálogo con C5N.

https://twitter.com/C5N/status/1309464288684322818 #ALERTA Geriátrico denunciado por ocultar casos de covid. Familiares y exempleados indignados y a los gritos.



Seguí EN VIVO por @C5N pic.twitter.com/Ak8OwfFwem — C5N (@C5N) September 25, 2020

"El domingo le hicieron el hiisopado y el martes nos dijeron que era Covid positivo", agregó la mujer, quien aseguró además que los dueños del geriátrico no le habían informado que anteriormente le habían hecho el hisopado y había dado positivo. "No nos avisaron nada, nos llamaron el sábado para decirnos que vinieramos a verlo, que estaba somnoliento pero que estaba bien y no lo estaba", dijo.

Los familiares señalaron además que se enteraron de lo que estaba pasando por una ex empleada del gerátrico. "Me echaron por querer hacer justicia, el marido de ella me quiso levantar la mano porque yo quería defender a los abuelos, los hacen aguantar hambre y los medican mal a los abuelos. Me echaron por contar que los abuelos tenían coronavirus. Ellos nunca hicieron el protocolo", contó la mujer.

Según las denunciasas, los abuelos se habrían contagiado por que los dueños tenían coronavirus y siguieron atendiendo sin ningún protocolo. "Yo tuve coronavirus pero era asintomático", admitió el Marcelo Linares, el médico encargado.

Linares negó las acusaciones y aseguró que los pacientes estaban bien cuidados."La mayoría han sido asintómaticos por eso no se trasladaron", dijo.

En el lugar se hicieron presentes varios familiares de los abuelos y denunciaron diferentes irregularidades. Hubo incidentes entre los ex empleados, los familiares y los dueños del lugar.