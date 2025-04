"Estoy cansada": una niña de 12 años pide ayuda por redes sociales

“Ya no sé qué hacer”, expresó la nena llorando. Su historia conmueve y llama a la acción inmediata. En una comunidad hiperconectada en redes sociales y aplicaciones, las señales de alerta y pedidos de ayuda no pasan desapercibidas.

En las últimas horas, una nena gritó su realidad. Harta de los malos tratos y burlas por parte de sus compañeros de una escuela de Sarmiento, junto a su hermana decidió desahogarse por Tik Tok. “Ya estoy cansada que nadie haga nada. Ya no sé qué hacer”, dijo llorando. Es un mensaje. Un caso clarísimo de bullying.

En Chubut, la línea para quienes sufren este tipo de situaciones es la 102 (gratuita y confidencial). El protocolo en la provincia incluye la posibilidad de denunciar el acoso en la escuela con el apoyo de la familia y autoridades escolares.

El tema inició en la cuenta de la propia nena en Facebook, con más de 220 comentarios y miles de reacciones. Siguió junto a su hermana en otra red social. La necesidad de ser escuchada es urgente.

“Me dicen gorda, gorda termotanque, gorda traga leche. Les molesta que sea grande de altura, pero aún soy una niña de 12 años que aún juega con muñecas", compartió.

Describió además que “les molesta cómo yo voy vestida como si ellos me compraran la ropa. Ya estoy cansada, ahora me hicieron stickers y video por Tik Tok y estoy cansada que nadie haga nada. Y ya no sé qué hacer, pido por favor que hablen con sus hijos. Ya estoy cansada”.

La palabra “cansada” la repitió varias veces. Por Tik Tok, la niña fue acompañada por su hermana para desahogarse con el dolor que le provocan las burlas y los malos tratos hacia su persona. La joven empezó agradeciendo a todas las personas (cientos) que comentaron en la cuenta de la menor.

“Quiero referirme al descargo de mi hermana en Facebook. Recibió muchos mensajes y queremos agradecer a todas las personas que se tomaron un tiempo para dejarlos. Queremos decir que: listo con el bullying. Si no fuera porque lo hablamos con mi mamá, mi hermana no estaría acá. No saben el daño mental que le hacen a una nena de 12 años”, indicó.

La joven explicó que “ella tiene 12 años y parece más grande que yo. Es mucho lo que hacen con ella. No solo en la escuela 739 sino también en el colectivo. Lo último que pasó es que cuando ella iba saliendo, cerró la puerta y un compañero le dijo: uh, esta gorda travesti. Son muchas cosas que una como hermana, le cansan”, dijo.

Agregó con mucha angustia y llorando que “vi el video que le hicieron en Tik Tok. Son chicos y se lo toman a la joda pero a ella no le está haciendo bien ver esos stickers. Esperemos que la escuela haga algo porque no es joda. Ellos a lo mejor piensan que es normal”, remarcó.

La repercusión fue inmediata. “Gracias a lo que publicó la llamaron a mi mamá de la escuela para hablar y espero que en la 739 hagan algo porque anteriormente, en la 82, no hicieron nada. Es más, empeoraron las cosas. Pedimos sólo que basta de bullying. Nadie se merece que le digan cosas fuera de la escuela, en el aula incluso y que los maestros no hagan nada. Escuchan y nada más. No quiero perder otra hermana. Espero que hagan algo”, repitió.

Describió otra situación. “Estaba haciendo un trabajo de bullying y ella decía que está sufriendo de nuevo en la escuela. Me dan ganas de ir y cachetear los pendejos. No enseñamos a mis hermanos que peleen. Ella tiene 12 años y todavía juega con las muñecas”.

Mientras escuchaba a su hermana, la niña lloraba y asentía con la cabeza cada uno de los términos. Al finalizar el mensaje, la niña también habló por Tik Tok. “Solo quiero que me escuchen y que hagan algo. Soy una niña como todos. Gracias por los mensajes y ojalá que en la escuela logren hacer algo. Gracias a mi mamá y mi hermana por no dejarme sola”, concluyó.

