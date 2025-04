Para Maestro, Das Neves "tuvo hechos de corrupción"

El diputado provincial y exintendente de Esquel, Sergio Ongarato, comparó a los gobiernos de Carlos Maestro (1991-99) y Mario Das Neves (2003-11 y 2015-17) con el actual gobierno de Ignacio Torres.

En este contexto, Maestro se preocupó por aclarar las diferencias entre un liderazgo y otro, resaltando que “Das Neves tuvo liderazgo, pero estuvo rodeado de gente no buena y con actos de corrupción”.

“No coincido ni con el resultado de su gobierno, ni con las formas”, insistió el también exconstituyente nacional en 1994 y exsenador nacional entre 2001 y 2003. En una entrevista con FM Del Lago, Maestro se refirió a los dichos del diputado Ongarato, entendiendo que el legislador de Despierta Chubut pretendió dirigirse “de forma elogiosa”, pero aclarando que no compartía su opinión. “Que me comparen con Das Neves me parece que no es acertado. Das Neves tuvo liderazgo, pero estuvo rodeado de gente no buena, que lo condujo por malos resultados y en consecuencia en actos de corrupción. No coincido ni con el resultado de su gobierno ni con las formas que utilizaba”.

Apuntó el dirigente que “como gobernador, he tenido una posición muy fuerte liderando mi partido, pero no me llevó a agraviar y atacar a otros partidos, como lo hacía él”.

También recordó el trato que Das Neves tuvo para con su persona. “En mi caso particular, lo ha hecho con crudeza al atacarme con cosas impropias y falaces, buscando siempre retirarme de la conducción política del partido”.

Luego, el radical volvió a diferenciarse argumentando que si bien él ejerció un “liderazgo fuerte”, nunca gobernó sobre base de excluir a otros. “Siempre tuve buena relación con el justicialismo mientras fui gobernador”, dijo, acotando que “atendí a todos los ciudadanos y ciudadanas que acudieron a mí por ayuda, sin fijarme en su filiación política”, a diferencia de las “actitudes peyorativas que tenía Das Neves con alguna gente”.