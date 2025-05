Exjefe de la Armada y veterano de guerra visita Caleta Olivia

Fue jefe del Estado Mayor de la Armada por ocho meses desde mediados de octubre de 2012 y actualmente es el presidente del Instituto Nacional Browniano.

A media mañana de este jueves ofreció una conferencia de prensa en instalaciones del Hotel Robert acompañado por referentes de la delegación local del citado Instituto que lidera Argentino López y por la tarde ofreció una charla abierta en el Centro de Veteranos de Guerra.

Este viernes asistirá a la apertura de una muestra dedicada a la Armada en la que se presentara una maqueta a gran escala del Crucero ARA General Belgrano, nave de la que también fuera uno de sus tripulantes.

En tanto, el sábado será el principal invitado al acto central local alusivo a día de la fuerza naval que está previsto a partir de las 10:30 en la costanera, junto al busto del almirante Guillermo Brown.

En la rueda de prensa el VGM describió pormenores del rol protagónico que tuvo la Armada en el conflicto del Atlántico sur, señalando que es importante que la sociedad conozca muchos acontecimientos que no tuvieron la difusión que se merecen.

El Patagónico conocía toda su trayectoria profesional por lo cual procuró requerirle su postura en torno a situaciones que tienen que ver con la soberanía nacional, como el caso de la casi inminente instalación de una base militar de los Estados Unidos en Ushuaia.

Al respecto Martín dijo en principio que no tenía conocimiento oficial de esa circunstancia, pero luego admitió que se había enterado por medios periodísticos, aunque prefirió no emitir comentario alguno sobre el tema argumentando que no acostumbraba a formular conjeturas políticas.

Tampoco quiso formular alguna conjetura sobre las causas de submarino ARA San Juan acontecido el 15 de noviembre de 2017 a pesar de que él era un oficial que formó parte de la fuerza de submarinos.