Diego Brancatelli: "Cometí errores, pero basta de exponer a mi familia"

Después de más de una semana de mantenerse en silencio frente a la tormenta mediática que lo tuvo como protagonista, Diego Brancatelli decidió hablar. Lo hizo en su lugar de trabajo, durante el programa que conduce Jorge Rial en la pantalla de C5N, y con un tono que mezcló vulnerabilidad, enojo, introspección y hartazgo. Fue su forma de cerrar —o al menos intentar ponerle un límite— a la exposición pública de un conflicto privado que lo puso en el centro de las críticas y especulaciones.

“Estoy mucho mejor y quería compartir una reflexión final”, arrancó el periodista, visiblemente conmovido, pero también decidido a fijar postura. “Prometí en casa no hablar más del tema, sé que no quieren que siga, pero también es cierto que hace diez días vengo siendo el centro de una escena incómoda, fea, triste, de la que soy responsable y me hago cargo, pero que está rodeada de una maldad y de una perversidad nunca antes vista”, señaló.

Brancatelli fue claro al marcar un límite. Su pedido más enfático estuvo dirigido a los medios de comunicación que, según denunció, reprodujeron imágenes de sus hijos mientras abordaban el conflicto. “Estoy harto, no sé cómo pedirlo ya. ¡Dejen de mostrar imágenes de mis hijos! Tienen 6 y 9 años, van al colegio, tienen una vida. No merecen estar metidos en esto”, exigió.

La intervención del periodista se dio luego de varios días en los que su vida personal fue objeto de una cobertura constante en redes sociales y programas televisivos, muchos de los cuales, según él mismo dijo, cruzaron todos los límites éticos. “Está mal hablar del tema, ya está, ya se sabe todo. Hay familias atrás que sufren. Después se replantean el periodismo, pero esto está mal”, subrayó con tono de reproche hacia el tratamiento mediático.

También fue categórico al pedir respeto por su esposa, Cecilia Insinga, quien, aseguró, “no eligió ser parte de esto y no tiene nada que ver”. “Hablen de mí, digan lo que quieran, pero no pongan fotos ni imágenes de gente que no tiene nada que ver. Basta”, insistió.

A lo largo de su descargo, Brancatelli se mostró dispuesto a asumir su responsabilidad en lo sucedido, aunque sin entrar en detalles. Dijo haber dado la cara en el ámbito privado: “Hablé con mi familia, con mis suegros, con mi mamá, con mis cuñados, con Cecilia. Me senté con cada uno, les conté qué pasó, qué hice, de qué me arrepiento. Porque si hubiera cuidado antes, no hubiera hecho lo que hice”.

Más allá de lo personal, también hizo un ejercicio de autocrítica vinculado a su perfil público y su estilo comunicacional. “Tal vez me tengo que replantear cómo hago algunas cosas. Algunos dicen que todo esto me pasa por soberbio, por agresivo. Bueno, tal vez tenga que aprender. No soy perfecto, cometí errores. Pero lo importante es asumirlos”, sostuvo.

El periodista también quiso dejar en claro que no se estaba ocultando ni escapando de las consecuencias. “Lo estoy hablando de frente. Me río también, pero sepan que no todo es risa. No todo es bueno. No todo es alegría. Todos tenemos cosas buenas y malas. Lo importante es asumirlas, hacerse cargo”, dijo, con una mezcla de honestidad y cansancio.

Una fuerte critica a cómo han tratado el tema

Con cierta ironía, también criticó la espectacularización del tema. “Basta de buscar mierda donde no la hay. Basta de ir a buscar a una exnovia de hace 20 años”, lanzó, aludiendo a los intentos por seguir generando contenido alrededor de su vida personal.

En otro tramo de su intervención, Brancatelli quiso poner las cosas en perspectiva: “No soy el mejor de todos, tampoco soy funcionario, no le tengo que dar explicaciones a nadie. Es la vida privada. Les pedí disculpas a quienes les tenía que pedir. Les expliqué lo mal que me siento. No tengo que explicar más nada”.

El conductor Jorge Rial, presente en el estudio, acompañó el descargo sin interrumpirlo y luego expresó su respaldo. El clima en el piso fue de contención, sin morbo ni exposición innecesaria, en contraste con el tratamiento que muchos medios hicieron del tema durante los días previos.

Brancatelli, conocido por su estilo directo y su militancia política, cerró su intervención agradeciendo a sus compañeros de trabajo por el respeto y el silencio. “Gracias por bancar, por no preguntar. Chicos, es la vida. No es nada que no se pueda sobrellevar. No estoy orgulloso de nada, pero lo enfrento”, concluyó.

Con esta aparición pública, Brancatelli no solo intentó poner fin a una etapa personal compleja, sino también abrir una puerta a una etapa de reflexión y transformación. En sus palabras, “quizás sea una oportunidad para ser mejor padre, mejor esposo, mejor profesional”. Una declaración que, más allá del escándalo, deja entrever una intención de reconstrucción.