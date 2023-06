C+/ CINE EN COMODORO

Los mundos chocan cuando Barry Allen utiliza sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar acontecimientos del pasado. Intenta salvar a su familia pero altera el futuro y genera una realidad en la que el general Zod ha regresado y amenaza con la aniquilación, pero en la que no hay Superhéroes a los que recurrir. A menos que Barry pueda persuadir a un Batman muy diferente para que salga de su retiro y rescate a un kryptoniano encarcelado... aunque no sea el que está buscando. En última instancia, para salvar el mundo en el que se encuentra y regresar al futuro que conoce, la única esperanza de Barry es luchar por seguir vivo. Pero ¿este último sacrificio será suficiente para reiniciar el universo?

El filme ha estado envuelto en cierta polémica por su protagonista. Desde hace años, Ezra Miller lleva apareciendo en titulares por ciertos altercados, arrestos y problemas con la justicia. No obstante, desde hace meses y tras pedir perdón y afirmar que su actitud se debía a “complejos problemas de salud mental”, no ha vuelto a ser protagonista de escándalo alguno. Por su parte, Muschietti ha declarado que de haber una secuela, le gustaría volver a contar con Miller. “No hay nadie que pueda interpretar este personaje tan bien como él. Las otras versiones del personaje son buenas, pero esta visión particular del personaje, ha destacado. Y las dos versiones de Barry se sienten como un personaje hecho para él”.

Miller debutó como Barry Allen en “Batman v Superman: El Origen de la Justicia” con un breve cameo. Después tuvo un papel protagonista en “Liga de la Justicia”. Ahora tiene su propio filme en solitario y quienes ya lo han visto lo describen como una de las mejores películas de superhéroes de los últimos tiempos. Barbara Muschietti, productora de “Flash” y hermana del director, ha declarado: “Debo decir que, durante el rodaje, durante la fotografía principal, su compromiso con el papel fue algo que nunca he visto. Y la disciplina en el trabajo, la voluntad física, mental y el deseo de ir más allá es increíble”.

La película, además, cuenta en su reparto con presencia española. Maribel Verdú da vida a Nora Allen, la madre del protagonista. La película supone, por otro lado, el regreso de Michael Keaton como el Batman de los filmes de Tim Burton “Batman” (1989) y “Batman Vuelve” (1992). También Ben Affleck regresa aquí como el Caballero Oscuro. Hay también un cameo que ha tardado 25 años en concretarse, pero que convierte un proyecto fallido de Tim Burton en una aparición de culto. Burton desarrolló una película sobre Superman con Nicolas Cage en el papel de Clark Kent. Nunca llegó a hacerse, aunque circulan algunas imágenes del actor vestido con el icónico traje del último hijo de Krypton. Ahora, por fin, Cage encarna a Superman y aparece en la gran pantalla. “Nic fue absolutamente maravilloso”, cuenta Muschiettti. “Aunque el papel es un cameo, se zambulló en él. He soñado toda mi vida con trabajar con él”.

Título original: Flash

Género: Ciencia ficción, superhéroes, acción

Origen: EE.UU. Año: 2023

Formato: 2D Duración: 2 horas 24 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Andy Muschietti

Guión: Christina Hodson, Joby Harold

Producción: Michael Disco, Barbara Muschietti

Música: Benjamin Wallfisch Fotografía: Henry Braham

Montaje: Jason Ballantine, Paul Machliss

Reparto:

Ezra Miller (Barry Allen / The Flash), Sasha Calle (Supergirl), Michael Shannon (General Zod), Ben Affleck (Batman / Bruce Wayne), Ron Livingston (Henry Allen), Maribel Verdú (Nora Allen), Kiersey Clemons (Iris West), Antje Traue (Faora-UI), Michael Keaton (Batman / Bruce Wayne), Temuera Morrison (Tom Curry), Nicolas Cage (Superman)