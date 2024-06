Ganó Urcera y sumó Iansa en el TC Mouras

Con el Chevrolet de Gastón Iansa, el rionegrino Jose Manuel Urcera se impuso este domingo en la carrera especial de pilotos invitados que el TC Mouras completó en el autódromo Roberto Mouras, por la 8va. Fecha del campeonato 2024.

Urcera largó adelante, producto de la buena clasificación del titular Iansa, lograda el sábado y con un auto estable y veloz se impuso de principio a fin.

Un triunfo impecable y categórico que le permite a Gastón Iansa sumar importantes puntos para el certamen que lo tiene como principal protagonista.

Urcera, volvió a ganar en una carrera de pilotos invitados en el autódromo platense, después de 9 años, luego de que en el año 2015 y sobre el Chevrolet de Jonatan Vázquez, lograra, también en aquella oportunidad, la victoria.

Segundo llegó Otto Firtzler sobre el Ford de Santilli Pazos y el último escalón del podio, lo ocupó el piloto Nicolás Bonelli que condujo el Chevrolet de Genaro Rasetto, informó la página de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).

Una buena iniciativa del TC Mouras que volvió a convocar a distintos pilotos en un evento multitudinario y que le agrega un condimento a su desarrollo como categoría de ascenso.

“Estoy feliz con el triunfo, me subí a un buen auto que me permitió hacer una carrera rápida y contundente. Espero que los puntos le sirvan a Gastón a la hora de definir el campeonato, gracias al equipo y a su gente que me atendieron de la mejor manera”, expresó Urcera.

Luego de 8 carreras, el campeonato está liderado por Gastón Iansa: 319,5 puntos, segundo, Felipe Bernasconi: 277, tercero, Benjamín Ochoa: 276,5, cuarto, Santiago Biagi: 261,5 y quinto, Marco Dianda: 255,5 unidades.

El TC Mouras, vuelve a correr el 30 de junio en el autódromo Roberto Mouras utilizando el circuito grande con chicana.