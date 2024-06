Gasean a jubilada en medio de la manifestación

En medio de la manifestación que se lleva a cabo en las afueras del Congreso contra la Ley Bases que se está debatiendo en el Senado, una mujer jubilada fue víctima de un ataque con gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad.

La mujer relató, con lágrimas en los ojos y claramente afectada por el gas, el incidente: “Se me cayó el celular y, cuando me lo iban a alcanzar, me tiraron gas a los ojos”.

Cómo vas a hacer esto con una jubilada, bestia humana pic.twitter.com/GDaxVnnJJ3 — Jon Heguier (@JonHeguier) June 12, 2024

La jubilada fue consultada sobre la agresión que recibió por parte de los uniformados de la Prefectura Naval Argentina.

Este incidente ha generado indignación entre los manifestantes y ha puesto en el foco la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas.