Gianinna Maradona quiere que se sepa qué clase de padre es Agüero

En el marco de la reciente presentación del documental del Kun Agüero, expareja del exfutbolista, Gianinna Maradona, salió al cruce de Yanina Latorre con críticas para el padre de su hijo, través de un breve pero contundente mensaje en Instagram.

"Ya que tenés una amistad con el Kun Agüero y hablas sobre lo te enorgullece a vos sobre la paternidad, invítalo a un asado y preguntale a él qué clase de padre es", sentenció la hija de Diego Maradona.

En tanto, en otra historia de Instagram, Gianinna, apuntó: "Hablaste de la paternidad de mi papá; por eso te dije que le preguntes a tu amigo lo que significa".

"Conventillo es otra cosa, vos no sabes NADA; que yo no sea Wanda no quiere decir que lo que vos decís sea la verdad absoluta. Y te lo digo públicamente porque el papá de mi hijo sabe perfectamente lo vivido", concluyó Maradona.