Golpeó a su ex pareja y luego intentó atropellarla

Además el individuo la persiguió en su auto e intentó atropellarla y chocó contra una palma de alumbrado público, tras lo cual varios vecinos quisieron lincharlo.

Según lo reportó el diario digital El Caletense.net, A.A. concurrió en los primeros minutos del sábado al local bailable “Isidoro” junto a su hermano y allí se cruzó con su expareja, un trabajador de mina llamado Luciano Emanuel Zambrano, quien comenzó a agredirla física y verbalmente.

El individuo estaba acompañado por su hermana, la cual también habría participado de las agresiones dentro y fuera del local.

Según contó Micaela, la hermana de la víctima, A.A. tiene heridas en el rostro y un fuerte dolor en las costillas.

El intento de femicidio ocurrió en la calle Julio Carpio del barrio 17 de Octubre, alrededor de las 7, cuando A.A. se dirigía a casa de su madre caminando.

"No alcanzó a doblar la calle y vio el auto del ex que la iba siguiendo, se puso contra una palma cuando se dio cuenta de que la quería atropellar y el ex dio la vuelta y le tiró el auto encima", pero ella se hizo a un lado y el rodado se estrelló contra la columna.

Las imágenes del estado en el que quedó el vehículo dan cuenta de la violencia que se vivió ese madrugada y además Micaela difundió las fotos del rostro de su hermana. “Ella está en revisación, le tienen que hacer puntos en la nariz y en la frente, pero además tiene cortes en el cuerpo y le van a hacer tomografías", dijo.

Relató que el violento seguía acompañado de su hermana cuando quiso atropellar a su expareja y que varios vecinos la encontraron tirada y reaccionaron golpeando a Luciano Zambrano, quien también fue trasladado al hospital.

Al nosocomio también llegó la madre del trabajador minero quien además de preguntar por su cuadro clínico, buscó a A.A. que estaba en otra sala “y la amenazó, diciéndole que si ella denunciaba al hijo, ella iba a pelear por la tenencia del nene de ambos".

Micaela se enteró de que Luciano ya había intentado atropellar a A. A. en otra oportunidad, y también comentó que los hechos de violencia vienen desde hace mucho tiempo. Los dos tuvieron una relación de entre 7 y 8 años y tienen un hijo en común.

"Siempre le pegó y la amenazó, le decía que se iba a quitar la vida si ella lo dejaba. Él trabaja en la mina y cuando se iba la amenazaba con que se iba a matar y ella no lo denunciaba porque estaba sufriendo violencia económica”, añadió.

La víctima “no tenía otros recursos, no tenía dónde vivir, trabajo, ni sueldo fijo. Entonces él usaba todo eso para agarrarla, quería que ella esté en la casa con el nene y no le iba a faltar nada, pero se tenía que aguantar otras cosas".