Homero Pettinato denunció amenazas y defendió a su hermana

Tras la difusión de los videos de Tamara Pettinato y Alberto Fernández en el despacho presidencial, Homero, el hermano de la humorista, se ausentó de su programa en Olga, pero realizó un profundo descargo en redes sociales. El lunes 12 de agosto, el humorista regresó al ciclo de “Sería Increíble” y aprovechó unos minutos del aire para denunciar que, en las últimas horas, recibió amenazas, y para pedirle disculpas a Javier Milei por el chiste que hizo sobre él y su hermana Karina.

En el comienzo del programa de streaming, Nati Jota le dio lugar al hijo de Roberto Pettinato para que pueda expresarse respecto al escándalo que protagoniza su hermana Tamara. Sin embargo, antes de referirse a la polémica que vive su familiar, el comediante le pidió disculpas al actual presidente de Argentina y a la funcionaria por un chiste que él mismo había realizado, meses atrás, sobre la estrecha relación que mantienen los hermanos, insinuando incesto.

“Lo primero que me corresponde hacer es pedirle disculpas a Javier Milei y a su hermana por ese chiste que es violento. Ese chiste violenta a Javier Milei y a su hermana por decir que son incestuosos. No es mi forma de ser ni es lo que quiero lograr”, comenzó diciendo el integrante de “Sería Increíble”.

Y sumó: “Esas cosas duelen. Le habrá dolido al presidente y a la familia, y no es lo que me representa como comunicador y no es lo que quiero dar y mostrar. Así que pido disculpas por ese chiste. Generó algo que yo no quería generar en gran parte del país, en un público que me lo hizo saber este fin de semana,

Fue allí que Homero Pettinato explicó cómo fue que pasó estos días tras la filtración de los videos de Tamara con Alberto Fernández. “Recibí todo tipo de amenazas, todo tipo de violencia, creo que las cosas en redes sociales se van de las manos totalmente. Balas, baúles de Falcon y diciendo ‘Gordo entrás acá’. (…) Alguien que dijo ‘voy a ir todos los días a Olga a hacerte la vida imposible’”.

Asimismo, sobre las grabaciones que trascendieron de su hermana en el despacho presidencial, el humorista aclaró que no fueron realizadas durante el aislamiento social de la pandemia, sino que corresponden a “ocho meses más tarde”, y volvió a defender a la integrante de “Radio con vos”.

“Mi hermana no cometió ningún delito y es dueña de sus actos. Para alguien puede ser inmoral o puede no gustar que suceda, pero son cosas que pasan”, señaló el conductor de Olga. Asimismo, el comediante cerro, contundente: “Cada uno de nosotros entiende que cometemos errores y a veces merecemos las represalias”.