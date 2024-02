Hubo un aumento de detenidos en Comodoro

En este sentido, el comisario Vera explicó a Crónica que “nosotros hemos notado estos últimos dos fines de semana, que hubo un incremento importante de personas detenidos por diferentes hechos, delitos contra la propiedad, personas sorprendidas hurtando mercadería en los supermercados, por registrar pedido de captura, detenidos en flagrancia”, y añadió: “el número de detenidos fue importante y eso nos ha traído un tipo de consecuencia en cuanto al lugar de alojamiento, así que estamos tratando de habilitar lugares en otras dependencias, acondicionando primero el lugar para poder habilitar y tener más espacio para estas situaciones que podamos llegar a afrontar de acá en más”.

Así, precisó que “en la época de fiestas que podría haberse dado esta situación no se nos dio y los últimos fines de semana sí, así que estamos trabajando esto con el personal de las comisarías que en este momento está recibiendo apoyo de personal de Operaciones, porque tienen mucho personal de licencia, entonces reciben esta colaboración de la gente de Operaciones y de los grupos para que puedan hacer una labor preventiva, recorriendo los barrios con Canes, con Infantería, como siempre lo hace la Sección Motos, que son grupos que nosotros utilizamos para poder brindar más prevención a las dependencias que lo requieran”.

MAPA DEL DELITO

Consultado sobre el mapa del delito hoy, Vera indicó que no se ha generalizado el mapa de delitos o que se haya ampliado, “existen puntos que son neurálgicos donde generalmente al recibir la información del Valle se nos indica la concentración de hechos, que generalmente son las mismas dependencias, a veces el centro de Comodoro, jurisdicción de la Tercera, Mosconi, y esto tiene que ver con la idiosincrasia de la jurisdicción, a lo mejor la calidad de vida de las personas que viven en esa zona, que es donde cometen hechos contra la propiedad” y agregó que “a partir de esa información se brinda la directiva a los jefes de dependencia, en busca del operativo que consideren necesario para revertir la situación con más control por ejemplo de personas. Hechos en garitas donde la gente está esperando el colectivo y son abordados, entonces se solicitan más controles en las recorridas”.

De la misma forma, manifestó que “hemos tenido un par de inconvenientes porque hemos tenido móviles parados por distintas situaciones, pero en ese caso se dará apoyo desde la Unidad a las dependencias que lo necesiten y la colaboración de los grupos que son esenciales para la prevención”.

DELINCUENTES LOCALES Y REINCIDENTES

Sobre los aprehendidos el último tiempo, el comisario indicó “generalmente son residentes de Comodoro, por el momento no hemos tenido foráneos, son de acá y muchos de ellos reincidentes, personajes que son archiconocidos por la policía, que entran en el ambiente delictual y a lo mejor en una semana pueden visitar una o dos veces una dependencia y esto es reiterativo, pero la mayoría son de acá” y apuntó “no se trata de hechos que se hayan replicado en toda la ciudad sino que se concentran en ciertos puntos como la zona comercial del centro, de la avenida Rivadavia, barrio Pueyrredón, barrio General Mosconi, donde quizás hay gente con mayores posibilidades”.

DESCUIDO

Respecto a estas situaciones, Vera también hizo énfasis en la necesidad de que las personas sean cautas respecto a sus bienes, dado que ante descuidos están sucediendo hechos delictivos. “Hemos tenido hechos donde personas por ejemplo se olvidaron el auto abierto y con la llave en el interior, este tipo de situaciones no deberían suceder, por eso llamamos al cuidado de las pertenencias, a no dejar por muchas horas bicicletas en la vía pública o el vehículo abierto, o con elementos de valor visibles que puedan generar delitos” planteó y aseguró “nosotros tenemos que seguir trabajando para prevenir y porque si hay una persona que está robando es porque falló la prevención. Estamos en el tema, y queremos que no existan tantas denuncias de damnificados, más allá de esto que se olviden el vidrio abierto del auto, con la campera y la notebook adentro, si esto sucede debe estar la prevención policial”.

EL ALERTA DEL VECINO

En cuanto al rol de los vecinos, el jefe de la Unidad deslizó que “hemos tenido muy buena respuesta, porque el vecino nos avisa ante estas situaciones y hemos intervenido fortuitamente en los lugares donde hemos podido lograr la detención de personas, esto es gracias al vecino que quiere ayudar y avisa en el momento” y comentó sobre una situación ocurrida en Rada Tilly “un damnificado quería comunicarse con la dependencia y se encontró con que el teléfono estaba fuera de servicio, esto se corroboró y era cierto, días antes a este suceso se había hecho un reclamo y había quedado nuevamente en funcionamiento pero volvió a suceder y cuando esta mujer tuvo el problema no podía comunicarse con la policía. Es desesperante que no atiendan o que se encuentren con este problema, por eso se reclamó y el teléfono está activo pero ante ello el jefe de la dependencia está tramitando una segunda línea por cualquier situación”.

En tanto, recordó a la comunidad que “el número 101 de la policía comunica directamente al Centro de Monitoreo, que por comunicación radial deriva a la dependencia que corresponda inmediatamente, por eso los vecinos tienen esta vía también para comunicarse”.