Indiana Jones y el día del destino

C+/ CINE EN COMODORO

Harrison Ford retoma por última vez su icónico papel para que vivamos con él una emocionante aventura alrededor del mundo. Estamos en 1969 e Indy está listo a jubilarse. Pero recibe una visita sorpresa de su ahijada, Helena Shaw, que busca un extraño artefacto: el tristemente famoso Dial de Arquímedes, un dispositivo que tiene el poder de localizar fisuras en el tiempo. Helena, una consumada estafadora, roba el Dial y abandona rápidamente el país para vender el artefacto al mejor postor. Sin otra opción que ir tras ella, Indy emprende una última aventura. Pero el antiguo enemigo de Indy, el nazi Jürgen Voller, que ahora trabaja como físico en el programa espacial de Estados Unidos, tiene su propia agenda para el Dial.

No hay duda de que Indiana Jones sigue siendo uno de los personajes más queridos de la historia del cine: el American Film Institute clasificó al aventurero como el segundo mayor héroe cinematográfico de todos los tiempos. Sólo Gregory Peck como Atticus Finch en “Matar a un Ruiseñor” podría superarlo. Sin embargo, es difícil imaginar que Indy hubiera permanecido en las mentes y los corazones del público si Harrison Ford no lo hubiese encarnado. Y de todos los personajes que ha interpretado, Ford siempre ha sentido una afinidad especial con Indiana Jones. El actor preguntaba periódicamente a los productores Kathleen Kennedy y Frank Marshall sobre la posibilidad de retomar el papel por última vez.

“Indiana Jones es un personaje que siempre nos sorprende”, dice James Mangold. “Puede ser egoísta, empático, valiente y también un cobarde. Y Harrison fusiona todos esos elementos contradictorios. Indiana Jones no es un héroe griego en el Monte Olimpo, es un personaje muy humano. Creo que todas sus excentricidades, ansiedades, neurosis y debilidades forman parte de su atractivo”. Y aunque se quería rendir homenaje al personaje, también era importante ofrecer al público algo emocionante y nuevo. Además, había que mostrar la edad del personaje, dado que Ford cumplió 79 años durante el rodaje. Así que se ambientó la película a finales de los años 60, una época en la que un héroe aventurero inspirado en las series de películas clásicas de los años 1930 y 1940 hubiera parecido una reliquia.

“El desafío al que te enfrentas es que estás retomando un género sin cambiar de reparto”, dice el guionista Jez Butterworth. “Cuentas con el mismo actor que interpretaba al personaje a los treinta y tantos años y que ahora lo hace cerca de los ochenta. Creo que lo que en principio parecía un inconveniente era en realidad una ventaja. Tenías que explotar la idea de que lo que sucede al final de las historias de las personas puede ser tan fascinante como lo que sucede al principio de esas mismas historias. Así fue como que la historia empezó a parecer auténtica y creíble. Si aceptas la oportunidad, se abren todo tipo de puertas para contar historias”.

Título original: Indiana Jones and the Dial of Destiny

Género: Aventura, acción, fantasía

Origen: USA Año: 2023 Formato: 2D

Duración: 2 horas 34 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Director: James Mangold

Guionistas: Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, David Koepp, James Mangold

Productores: Simon Emanuel, Kathleen Kennedy, Frank Marshall

Música: John Williams Fotografía: Phedon Papamichael

Montaje: Michael McCusker, Andrew Buckland, Dirk Westervelt

Reparto:

Harrison Ford (Indiana Jones), Phoebe Waller-Bridge (Helena), Mads Mikkelsen (Jürgen Voller), Antonio Banderas (Renaldo), Karen Allen (Marion Ravenwood), John Rhys-Davies (Sallah), Thomas Kretschmann (Coronel Weber), Toby Jones (Basil Shaw), Boyd Holbrook (Klaber), Shaunette Renée Wilson (Agente Mason), Olivier Richters (Hauke), Ethann Isidore (Teddy)