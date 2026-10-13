El organismo difundirá este martes el Índice de Precios al Consumidor de septiembre. Las estimaciones privadas anticipan una leve aceleración respecto de agosto, impulsada principalmente por alimentos, verduras y productos estacionales.

Inflación de septiembre: el mercado espera un dato cercano al 2%

La inflación vuelve a ocupar el centro de la agenda económica este martes 13 de octubre, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a septiembre.

Las consultoras privadas esperan que el dato se ubique en torno al 2%, lo que implicaría una aceleración respecto de agosto, cuando la inflación había sido del 1,7%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central proyectó una variación del 1,9%, mientras que otras estimaciones se movieron entre ese nivel y el 2,1%. Equilibra calculó 2,1%, Fundación Libertad y Progreso, Eco Go y Analytica estimaron 2%, y C&T Asesores Económicos se ubicó en 1,9%.

Alimentos y verduras, entre los rubros que más presionaron

Uno de los principales factores detrás de las proyecciones fue el comportamiento de alimentos y bebidas. Fundación Libertad y Progreso estimó que ese rubro subió 3,2% durante septiembre, mientras que C&T calculó un incremento del 2%.

Dentro de esos relevamientos privados, las verduras mostraron aumentos destacados. C&T registró una suba del 11%, mientras que la carne habría aumentado alrededor del 2,1%.

También hubo presión de los precios estacionales, vinculados principalmente con verduras e indumentaria. Equilibra estimó que ese conjunto de productos aumentó más del 4%, mientras que los regulados habrían avanzado cerca del 2,7%.

Estas cifras corresponden a mediciones privadas y utilizan metodologías diferentes, por lo que el dato definitivo será el que publique el INDEC.

Junto con el IPC, el organismo también actualizará los valores de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total, utilizadas para determinar las líneas de indigencia y pobreza.

La publicación permitirá conocer si septiembre marcó una nueva aceleración de los precios y cuánto pesaron los alimentos en el resultado mensual.