Intentó robar alimentos en un supermercado de Km 8

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en una sucursal de La Cooperativa Obrera. El sospechoso fue interceptado por personal de seguridad y trasladado a la comisaría del barrio.

Un hombre fue aprehendido este miércoles alrededor de las 14:15 en la sucursal de La Cooperativa Obrera ubicada en Kilómetro 8, luego de intentar sustraer varios productos sin abonarlos.

Según informaron las autoridades, el hecho fue detectado por el personal de seguridad del comercio, que observó al individuo ocultando mercadería entre sus ropas mientras se desplazaba por la línea de cajas. Los empleados, que ya lo habían reconocido por incidentes anteriores, siguieron sus movimientos a través de las cámaras de vigilancia.

Al ser interceptado, el hombre mostró los artículos que llevaba consigo: cuatro empaques de fiambres, dos quesos Adler y un lever. Tras dar aviso a la policía, se realizaron las diligencias correspondientes y el sospechoso, identificado como H.B.A., fue trasladado a la comisaría de Km 8.

La causa quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Maximiliano Morsucci. La Oficina Judicial, en la persona de Daniela Gómez, notificó al juez penal de turno, Jorge Odorisio, quien tomó intervención en el caso.