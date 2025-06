Jésica Cirio, extraños posteos y ajuste económico: de 8 empleados bajó a 3

Son momentos movidos y complicados para Jésica Cirio, investigada por la Justicia por los delitos que cometió su ex marido, Elías Piccirillo, actualmente encarcelado en el penal de Ezeiza donde en los últimos días sostuvo una huelga de hambre por las condiciones de reclusión en las que se encuentra.

Y mientras Jésica rehizo su vida sentimental con una nueva pareja, un empresario uruguayo llamado Ariel Edelman, la conductora sorprendió con sus posteos recientes. Dos reflexiones que compartió en sus historias de Instagram que dan a pensar sobre el presente emocional de la rubia.

Con tono reflexivo y analítico, la ex conductora de La Peña de Morfi compartió el 12 de junio una captura de un “Diario de reflexión”, un texto que evidentemente caló hondo en ella y le dio ánimos para avanzar a pesar de los obstáculos y conflictos que le presenta la vida hoy, en el ojo de la tormenta e investigada por presuntos ilícitos.

“No, no te voy a decir que dejes de estar triste, porque no funciona así. Pero sí te recordaré que las cosas van a mejorar”, arranca el posteo que compartió Cirio. Y sigue así: “No hay días buenos o malos, solo algunos que enseñan más que otros. Y siempre hay que seguir, sea como sea. Seguir adelante y confiar en el proceso”.

Cirio eligió musicalizar el posteo con la canción “Somewhere only we know”, de Keane. Pero esto no fue todo porque luego la también ex pareja de Martín Insaurralde sumó otra reflexión a la que le agregó un comentario personal.

“A veces no es lo que el otro hizo sino desde donde lo interpretamos. El sesgo de atribución hostil nos hace ver ataque donde solo había silencio, desprecio donde había distracción, y conflicto donde solo había distancia”, dice el mensaje. Y cierra: “No todo lo que no entendemos es una amenaza. A veces, es solo una historia que aún no sabemos leer sin herida”.

Lo más llamativo de la publicación de Jésica es que ella decidió acotar, en la parte en la que se menciona un “ataque”. “Puede que no esté siendo un ataque, puede que sea…”, escribió. ¿Qué quiso decir con esta aclaración? ¿A quién se refiere? Solo ella lo sabe.

Días atrás, Fernanda Iglesias contó en Puro Show (El Trece) detalles de la nueva vida de Cirio luego de la detención de su ex marido. "Ella se fue de la casa donde vivía con Piccirillo, que es una especie de mansión, a una casa más chica en otro barrio cercano”, reveló.

“Lo que va a hacer con esa casa enorme es alquilarla para pagar los abogados de su ex. Pero ella para salir del ruido se fue a Uruguay, se recluyó allí, y bueno, en esas tardes tranquilas y de reflexión encontró a este muchacho y está bien", agregó la panelista, quien comentó también que Jésica está en plan de reducir gastos. “Lo primero que hizo fue achicar el plantel de gente que trabajaba con ella, sobre todo en su casa. Eran ocho empleados y quedaron tres”, aseguró.