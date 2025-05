La actriz hizo catarsis sobre los problemas que está viviendo al cuidar a sus pequeños y disparó directo contra su ex, a un mes de separarse.

Juana Repetto fulminó a su ex Sebastián Graviotto por no hacerse cargo de sus hijos

Juana Repetto no suele callarse lo que piensa, y cuando sus seguidores le hacen preguntas, ella contesta con una honestidad que, muchas veces, incomoda. Esta vez, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto utilizó sus redes para responder algunas consultas sobre su día a día como mamá, y terminó abriendo la puerta a una interna bastante tensa con su ex, Sebastián Graviotto, papá de su hijo menor, Belisario.

Todo comenzó con una pregunta aparentemente inocente: “¿La crianza con tu ex es 50/50?”. Pero la respuesta de Juana fue tajante y sin filtro. “Nunca críe ‘50-50’. Esa es la realidad. Yo me ocupo, prácticamente, de todo con los chicos, como fue siempre, y ahora un poquito más”, lanzó en una serie de historias de Instagram.

La actriz no se quedó ahí. Amplió su descargo y dejó en claro que la situación no le resulta justa ni equilibrada. “El padre está ocupado también con… ¿cómo decirlo? Tiene muchas actividades su hija más grande, que se está ocupando él, entonces no tiene tampoco mucho tiempo. Y yo estoy acostumbrada a ocuparme yo, entonces lo sigo haciendo. Ahora que estoy trabajando un poco más, necesito niñeras”.

Lo que parecía una simple consulta se transformó en una especie de catarsis pública. Juana se mostró dolida y algo saturada por lo que viene cargando desde hace tiempo. “Hoy estoy un poco enojada. Enojada por esto de tanta injusticia, ¿viste? Cuando hay seis años, una pareja intentando algo que no logra. Pero cuando te separás, sucede. Así que estoy muy enojada, la verdad, con la situación. ¡La injusticia a mí me desata ira!”.

Y cuando le preguntaron cómo se lleva con su ex pareja actualmente, la respuesta fue demoledora. “Estamos en los términos en los que estábamos antes de separarnos, motivo por el cual había que separarse, básicamente. O sea, nos cuesta mucho llevarnos bien y ponernos de acuerdo. A mí, la injusticia me desata ira”.

En medio de esta tensión, Juana dejó entrever que la convivencia previa apenas disimulaba las diferencias. “Nunca logramos terminar de encontrarle un equilibrio al tema del ensamble familiar. Antes, él tenía el más mínimo reparo porque se convivía y todo, entonces, por lo menos, disimular un poco. Ahora, ya es una cosa de locos”.

Sin embargo, también reconoció que con sus hijos logran tener momentos armónicos. “Así y todo, por ahí entre nosotros, hay alguna ida y vuelta bastante choto, pero con los chicos hemos compartido momentos, plaza y todo bárbaro, y ahí nos llevamos”.

El descargo de Juana no pasó desapercibido y abrió una nueva discusión en redes sobre la corresponsabilidad en la crianza y los desafíos que implica el armado de una familia ensamblada, especialmente cuando las partes no logran encontrar un punto en común.