Jueves con cielo mayormente nublado y sin lluvias

Una jornada de transición climática se presenta en Comodoro Rivadavia, con un cielo que permanecerá cubierto a lo largo del día y temperaturas que alcanzarán un máximo de 14 grados Celsius. La presencia de vientos suaves será una constante, sin ráfagas significativas.

Según las previsiones meteorológicas, este jueves estará dominado por el ingreso de nubosidad en la región. Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura inicial de 7°C y vientos del noreste de entre 13 y 22 km/h.

Posteriormente, por la tarde, la situación no cambiará, ya que las nubes continuarán cubriendo la ciudad. A pesar de ello, se espera el ascenso de la temperatura hasta los 14°C, el pico de la jornada. En tanto, la dirección del viento rotará hacia el sur, manteniendo su intensidad.

Finalmente, al caer la noche, el cielo seguirá con la misma tónica, conservando el pronóstico de mayormente nublado. La temperatura descenderá hasta los 9°C, mientras que el viento cambiará su dirección al sureste. En lo que respecta a las precipitaciones, la probabilidad de lluvias se mantendrá muy baja a lo largo de todo el día.