Martes con fuerte viento en Comodoro: ráfagas cercanas a los 90 km/h

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura de 20°C. Sin embargo, el dato más relevante será el viento del oeste, que soplará entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h.
Por la tarde, el panorama se tornará aún más exigente: se espera una jornada ventosa, con una máxima de 21°C y ráfagas que podrían intensificarse hasta los 79 a 87 km/h, generando condiciones adversas para actividades al aire libre.
Hacia la noche, el viento continuará siendo protagonista, manteniendo velocidades sostenidas entre 42 y 50 km/h, aunque con ráfagas levemente menores, de entre 60 y 69 km/h. La temperatura descenderá a unos 18°C.