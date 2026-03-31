Martes con fuerte viento en Comodoro: ráfagas cercanas a los 90 km/h

Este martes 31 de marzo estará dominado por el viento en Comodoro Rivadavia, con una jornada sin lluvias pero con condiciones intensas desde la mañana y durante todo el día.

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura de 20°C. Sin embargo, el dato más relevante será el viento del oeste, que soplará entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h.

Por la tarde, el panorama se tornará aún más exigente: se espera una jornada ventosa, con una máxima de 21°C y ráfagas que podrían intensificarse hasta los 79 a 87 km/h, generando condiciones adversas para actividades al aire libre.

Hacia la noche, el viento continuará siendo protagonista, manteniendo velocidades sostenidas entre 42 y 50 km/h, aunque con ráfagas levemente menores, de entre 60 y 69 km/h. La temperatura descenderá a unos 18°C.