Jujuy: "no hay camas, no hay oxígeno y estamos colapsados"

En medio de los reclamos de algunos grupos que piden que se libere la cuarentena, se dio a conocer este martes un desgarrador video de una médica jujeña que relata la situación que viven en su servicio. "La mayoría de mis compañeros están enfermos. No hay camas. No hay oxigeno y tenemos miedo", dice entre lágrimas.

Las imágenes muestran un hospital en San José, es una pequeña localidad del departamento Yavi, en la Provincia de Jujuy. Se ve a la médica equipada para no contagiarse de coronavirus recorriendo un pabellón con enfermos.

"Quiero mostrar lo que mucha gente no sabe. Estoy sóla. La mayoría de mis compañeros están enfermos y nadie hace nada.Estoy sola con 9 pacientes pero no tenemos oxígeno y estamos colapsados", explica en el inicio. En otro tramo del video asegura: "Estamos colapsados, no hay camas y el personal cada vez somos menos. Tenemos mucho miedo y el director no hace nada".

El sistema sanitario de Jujuy se encuentra satruado. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz reveló este lunes que de ser necesario se podría llegar a prestar asistencia sanitaria a pacientes de nuestra provincia. Además, este martes médicos de Corrientes partieron rumbo a a la provincia para colaborar con la asistencia.

Jujuy superó ayer los 5 mil casos de coronavirus, contabilizados desde el inicio de la pandemia. El Comité Operativo de Emergencia (COE), se informó ayer la detección de 133 nuevos contagios que elevaron la cifra total de casos de la provincia a 5.013. Fallecieron ayer 5 personas, dejando un saldo de 130 muertos en total,