Julia Mengolini habló de la fake news sobre una relación incestuosa con su hermano

Julia Mengolini habló de la fake news que hicieron correr en la red que decía que ella y su hermano mantenían una relación incestuosa. La conductora de Futurock consideró la posibilidad de tomar acciones legales. Desde entonces, puso su cuenta de X en modo privado.

¿Qué pasó con Julia Mengolini y su hermano?

Días atrás, la licenciada en Administración de Empresas libertaria Fer Oria escribió: "¿Querés que hablemos de tu relación con tu hermano, Mengolini? Cuando se metían juntitos al lago como los hermanos de la película La Laguna Azul...? Al final la que está enamorada de su hermano sos vos".

El lunes, aprovechando la presencia del abogado de la familia de Ian Moche, que mantiene una batalla judicial con el presidente Javier Milei por sus posteos sobre el niño de 12 años activista por la concientización sobre el trastorno del espectro autista (TEA), Julia Mengolini se tomó unos minutos de su programa radial para referirse al tema.

"Este fin de semana, una diputada nacioal (SIC) posteó que yo tenía relaciones incestuosas con mi hermano.Lo asesguraron y, obviamente, me atacaron las fuerzas de asalto digitales. Estuvieron todo el fin de semana haciéndome tendencia. No pararon de llegarme mensajes privados, públicos, por todas partes. Un ataque con esta cosa, muy insólita".

Luego, la pregunta directa: "Sobre ese tipo de cosas, ¿Se puede hacer algo? ¿Me lo recomendarías o no?". La respuesta del abogado Andrés Dominguez fue contundente: "Es una decisión personal. me parece que siendo persona pública, y con el perfil que tenés, lo mejor es responder públicamente, porque tenés esa capacidad".

Cuando Mengolini le preguntó cuál sería la respuesta que debería dar, el letrado señaló: "Vos sos una persona muy inteligente y muy creativa, con lo cual no hace falta contestarla". "A mí, realmente, con esta me dejaron impactada, no tengo nada que decir", afrimó la periodista.

Sin embargo, Mengolini indagó: "Por ejemplo, si yo te pidiera que fueras mi abogado, porque quiero hacer algo, llegaron demasiado lejos, vos me dirías '¿pedimos que se baje el tuit?' Obviamente, eso no implica nada, porque el daño está hecho o qué".

Lo sucedido generó que se reflotara en X, otra vez, el video donde Julia Mengolini dijo en la pantalla de C5N que "Javier Milei está enamorado de su hermana", Karina Milei. “Está enamorado de la hermana y eso no está bien. Cuando vas al CBC y estudias antropología, te enseñan que en todo tiempo, cultura y lugar en la historia de la humanidad hay una sola que permanece como un tabú: el incesto”, lanzó en el programa de Pablo Duggan.

Enterado, el jefe de Estado usó su cuenta oficial para dedicarle unas palabras a Mengolini. Citando el video con el descargo de Mengolini, Milei escribió: "DECIME QUE SOS PARTE DEL PERIODISMO BASURA SIN DECIRLO. Parece que cuando ella pega con sus mentiras está bien pero cuando le viene el vuelto llora y quiere ir a la justicia... Fin".