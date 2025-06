Morena Beltrán confesó qué fue lo que hizo luego de pelearse con Riquelme

Morena Beltrán es una de las periodistas de mayor prestigio en la actualidad, por lo que intentó resumir su carrera como periodista en sólo tres momentos. Ante esto, mencionó uno de los momentos que la marcaron para siempre, por lo que confesó que Juan Román Riquelme fue el protagonista de su historia más impactante al aire en un programa.

Para comenzar, recordó sus inicios: “Uno, cuando recién iniciaba y armaba hilos opinando sobre fútbol para Twitter. Adoraba el proceso de ver partidos, cortar jugadas piolas, examinar funcionamientos de equipos. Lo disfrutaba a full. Existía esa magia de no ser conocida, la de la no-popularidad, el hecho de que la gente todavía no haya sacado conclusiones sobre vos, ¿viste?”.

Fue así como se metió en otro momento importante de su carrera: “Cuando me largué a conducir en ESPN noticieros con compañeras mujeres. Algo icónico. Arranqué junto a Agostina Larocca y Mechi Margalot, y luego me llevaron al prime time de las nueve de la noche (SportsCenter nocturno) con Agos Scalise, lo que hizo ruido porque ¡éramos dos minas frente al noticiero emblema de nuestra señal!”.

Y como tercero eligió el Mundial 2022: “Tal cual. Irrepetible, en el otro lado del mundo. Le sumaría el sorteo previo, que significaba conocer la ciudad en la que íbamos a estar y mi primer vínculo con el evento más importante de mi profesión”.

Hasta ahí todo era alegría, pero entre las preguntas que le realizaron en Gente trajeron a colación su picante cruce con Riquelme: “Ufff, sí, ese fue un día.. No sé si de los peores”. Por lo que mencionó que se lo suelen recordar: Gente del ambiente del fútbol que respeto mucho me lo ha marcado también. Pero la realidad es que no fue un día feliz”.

Si bien la discusión era plenamente futbolera y no ocurrió nada descabellado en las opiniones, el problema ocurrió cuando llegaron los mensajes de la gente: “Salí del programa y aparecieron una catarata de comentarios y de mensajes que opinaban distinto, jajaja. Es que Román genera muchísima adhesión. El mismo fanatismo puro por un ídolo máximo. No me lo tomé personal, sin embargo, tampoco dejó de ser una respuesta que yo no tendría con alguien. Es especial porque la mía era una pregunta buena, puramente de fútbol”.

Por lo que Morena Beltrán confesó cuál fue su reacción: “Lo cierto fue que esa noche volví angustiada y llorando a mi casa de Saavedra. Porque aunque yo intento que lo que digo sea redondo y con el tiempo me fui ganando el respeto, no deja de existir ese prejuicio con la mina. Uno cree que no, pero al final sigue”.