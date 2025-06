Julieta Poggio ventiló su pelea con Romina Uhrig

En los últimos días se desató una enorme polémica producto de lo que fue el video filtrado de Romina Uhrig junto a Lucca Bardelli, el ex de Julieta Poggio. Es que en el video se los puede ver muy pegados y sumergidos juntos en un jacuzzi, por lo que esto disparó rumores de romance y el enojo de su amiga.

Luego de su paso por la casa de Gran Hermano, Julieta Poggio y Romina Uhrig forjaron una enorme amistad, por lo que se mostraron muy unidas dentro del juego. Tanto es así que incluso la amistad sobrepasó el juego y se fundieron en una enorme amistad. O por lo menos eso se pensaba hasta los últimos días.

Es que el video filtrado de la ex diputada junto a Lucca Bardelli en un jacuzzi generó un quiebre en la relación. En las imágenes se puede ver al joven grabando un video junto a otros hombres metidos en éste, pero la gran sorpresa fue ver que la ex jugadora y amiga de su ex también se encontraba allí.

Esto no sólo generó el repudio popular contra Romina Uhrig, sobre todo por parte de quienes creían en esta amistad, sino que incluso hizo enojar a Julieta Poggio. Tanto es así que no se quedó callada y salió a exponer lo que más le molestó de esta situación.

En diálogo con Martín Cirio para su canal de Youtube, la modelo blanqueó que no pasó por alto este video filtrado y que incluso se mostró muy enojada con su amiga: “Me cayó como el orto. No me lo esperaba. Muy inesperado, la verdad. Al segundo le pedí que me de contexto”.

Fue así como relató que la tensión entre las amigas creció e incluso hubo un apriete para saber todo: “Le dije que me dijera las cosas ya. Y me explicó que era un after. Me dijo que estaba ahí porque estaba con alguien que estaba ahí, igual es raro que estén adentro de una bañera. Estuve unos días enojada. Pero soy una persona que no soy nada rencorosa”.

Sin embargo, más allá de confirmar que se pelearon, aseguró que supo perdonar a su amiga para evitar que el conflicto crezca entre las dos por un romance que es parte del pasado. "Y bueno, ya está. Todo bien con Romi”, aseguró Julieta Poggio.