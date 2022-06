Jurassic World: Dominio

C+/ CINE EN COMODORO

Cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar, los dinosaurios ahora viven y cazan junto a los humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio remodelará el futuro y determinará, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán siendo los depredadores máximos en un planeta que ahora comparten con las criaturas más temibles de la historia.

Después del estreno en 1993 de “Jurassic Park”, de Steven Spielberg, la paleontología no volvió a ser la misma. “La película fue lo más importante que ocurrió dentro del campo de la paleontología por varias décadas, porque llevó dinosaurios vivos a toda una generación, además de mostrarlos como no se habían visto antes”, dice Stephen Brusante, profesor de Paleontología en la Universidad de Edimburgo, que fue el asesor del film. “Hizo que los dinosaurios volvieran a cobrar importancia y que muchos jóvenes decidieran estudiar paleontología. También consiguió que se invirtieran más fondos en este campo, que las universidades ofrecieran más cursos en torno a los dinosaurios, que los museos organizaran más exposiciones en torno a los “Con estos filmes, comparto los capítulos siguientes de una historia que llevamos contando alrededor de una hoguera desde hace 30 años”, subraya Colin Trevorrow. “Steven Spielberg y Michael Crichton crearon este mundo juntos, y he tenido la enorme suerte de ser su custodio en las tres últimas películas -en colaboración con Juan A. Bayona, director de “Jurassic World: El Reino Caído”, los guionistas y cada una de las personas que ha aportado algo para convertir esta franquicia en lo que significa hoy en día. Estoy muy agradecido a Steven por hacer posible que una nueva generación pueda seguir interesándose por la historia que él y sus colaboradores empezaron a contarnos”.

Esta nueva película es el capítulo final de una historia que ha abarcado tres décadas. Sin embargo, por su diseño, no tiene nada que ver con ninguna de las cintas anteriores. “En la trilogía ocurre un acontecimiento que lo cambia absolutamente todo”, recuerda Colin Trevorrow. “Se saca a los dinosaurios de la isla y se liberan en el mundo. Era una oportunidad asombrosa para explorar las consecuencias de semejante decisión. “Jurassic World: Dominio” nos muestra que debemos respetar el poder de la naturaleza, y si no lo hacemos, nos extinguiremos como ocurrió con los dinosaurios. No solo acabamos la historia que empezó en 2015 con “Jurassic World”, también toca a su fin la historia que nació en 1993 con “Jurassic Park”. Y para contarla, necesitábamos reunir a todos los personajes de la saga”.

Título original: Jurassic World: Dominion

Género: Acción, aventuras, ciencia ficción

Origen: USA Año: 2022

Formato: 2D

Duración: 2 horas 27 Min. Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Director: Colin Trevorrow

Producción: Patrick Crowley, Frank Marshall

Guión: Colin, Trevorrow, Emily Carmichael y Derek Connolly en base a caracteres creados por Michael Crichton

Música: Michael Giacchino Fotografía: John Schwartzman Montaje: Mark Sanger

Reparto:

Chris Pratt (Owen Grady), Bryce Dallas Howard (Claire Dearing), Laura Dern (Ellie Sattler), Jeff Goldblum (Dr. Ian Malcolm), Sam Neill (Alan Grant), DeWanda Wise (Kayla Watts), BD Wong (Dr. Henry Wu), Mamoudou Athie (Ramsay Cole), Isabella Sermon (Maisie Lockwood), Omar Sy (Barry Sembène), Campbell Scott (Lewis Dodgson), Justice Smith (Franklin Webb), Scott Haze (Rainn Delacourt), Daniella Pineda (Dr. Zia Rodriguez)