Kun Agüero apuntó contra "los periodistas K"

Desde que dejó de ser futbolista, Kun Agüero comenzó a estar más presente en las diferentes plataformas de stream. Estar constantemente ante una cámara hace que se meta en la polémica y esta vez no fue la excepción, luego de ser sumamente criticado por su cruce con Davoo Xeneize.

Si bien en ambos casos aclararon que está todo hablado y solucionado, el Kun necesitó aclararlo una vez más en stream. El ex Atlético de Madrid terminó de hablar sobre lo que pasó con el joven de 21 años, pero tenía una sorpresa guardada: pegarle al kirchnerismo, sin motivo aparente.

Respecto a cómo quedó todo con el streamer, dijo: “Con Davo está todo bien. Todo de diez. Tema terminado". Luego llegó el momento en donde le pegó a los "k".

"Aprovechando todo esto que pasó, vinieron los periodistas ‘K’ a bardearme, cuando son los que menos pueden hablar. Son cómplices todos de la corrupción y choreos que llevan años destruyendo al país. Lo que menos tienen que hacer es hablar. Increíble. Pero bueno, así está Argentina”, disparó el exgoleador, para sorpresa de muchos.

Embed Todos los días agradezco que este tipo NO ES CAMPEÓN DEL MUNDO pic.twitter.com/yHn10s2nRH — TUGO News (@TugoNews) August 29, 2024

LA OBSESION DEL KUN AGÜERO CON LOS KIRCHNERISTAS

Hace algunas semanas, el ex compañero de cuarto de Lionel Messi habló en medio del escándalo de Alberto Fernández y Tamara Pettinato: "En Inglaterra fueron 3 meses que no podíamos salir, en Argentina fueron 1 año y medio". Y luego concluyó: "a mí nadie me regaló nada, entonces yo puedo opinar de lo que sea. Antes me tenía que callar por la imagen del club. Siempre quise opinar y soy bastante honesto y sincero".

Recordemos que Agüero también milita las SAD junto a Javier Milei: “Dale la oportunidad a la gente. Que vaya a votar y decida. ¿O qué, hay miedo? ¿Están cagados? ¿Qué está pasando? Están cagados porque hay beneficios propios".