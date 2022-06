La chicana de la Liga Profesional a Mbappé

El francés Kylian Mbappé se metió en una polémica que dura hasta el día de hoy al declarar que en Sudamérica los países no tienen una buena competencia como en Europa, en donde juegan partidos contra equipos como San Marino, Chipre o Gibraltar.

Rápidamente jugadores sudamericanos como el brasileño Fabinho, el uruguayo Luis Suárez y los argentinos Lionel Messi y Emiliano Martínez, respondieron con altura ante tal menosprecio, destacando la dura competencia y los largos viajes que en Europa no tienen que no sufren y no tienen que hacer.

Luego de la victoria de Argentina a Italia en la Finalissima la cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol, no se olvidó de los dichos del francés y le tiró un palo: “Ganó el país de Sudamérica”.