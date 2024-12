La China Suárez demandará a Wanda Nara

El conflicto entre Eugenia "La China" Suárez y Wanda Nara suma un nuevo capítulo judicial. Luego de la polémica entrevista de Wanda con Susana Giménez, donde hizo declaraciones sobre encuentros y mensajes vinculados a la actriz, Suárez decidió iniciar acciones legales contra Nara.

Según informó la periodista Marcela Tauro en el programa Intrusos, la demanda surge tras considerar que lo dicho en el living de Susana es falso y dañino para su reputación. Asimismo, detalló que "la China asegura que nada de lo que dijo Wanda es verdad, ni las anécdotas que contó ni los mensajes que mostró durante la entrevista".

La actriz habría calificado como falsos los supuestos chats presentados en el programa y está decidida a resolver el asunto en los tribunales. La demanda no incluye a Susana, quien, según fuentes cercanas, actuó únicamente como conductora del espacio y no tiene relación directa con los dichos de Wanda.

Sin embargo, la mediática no tardó en responder a las acusaciones de Suárez. A través de sus redes sociales, Nara volvió a publicar capturas de pantalla de los presuntos chats que intercambiaron con la actriz antes del estallido mediático de su conflicto con el goleador del Galatasaray. Allí, también hablaron de Pampita.

WANDA CON SUSANA

En la entrevista, Wanda no escatimó detalles al hablar de los momentos de tensión que vivió con la China. Uno de los relatos más comentados fue el de un supuesto encuentro incómodo en un restaurante de Buenos Aires. Según la mediática, Suárez habría mostrado una actitud molesta al notar que los clientes del lugar los estaban grabando.

“Se puso a decir que no quería que la filmen, que no quería exponerse. Yo le respondí que se calmara un poco, que hacía tres años que la evitaba para no tener problemas. Y le advertí que si mis amigas la veían, lo que le hizo Pampita no era nada comparado con lo que ellas pensaban hacerle”, relató Wanda durante la entrevista, generando revuelo en las redes sociales.

Por otro lado, uno de los momentos más controvertidos ocurrió cuando Nara mostró supuestos mensajes enviados por Mauro Icardi, en los cuales él habría hablado despectivamente de la actriz.

"Quedate tranquila, la tuve regalada y no le di bola", leyó Wanda entre risas, una frase que indignó a la China y que fue uno de los detonantes para su decisión de recurrir a la justicia.