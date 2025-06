La famosa que se peleó a muerte con la China Suárez

En el universo de la farándula argentina, los conflictos surgen por amor, celos, posteos y... también por ropa. Y esta vez, la protagonista de un nuevo cruce mediático es nada menos que la China Suárez, que parece haber sumado una nueva enemiga a su historial: Romina Malaspina.

Aunque el origen del conflicto no tiene que ver con un escándalo amoroso ni con una pelea por redes sociales, lo cierto es que el enojo de Malaspina viene de hace tiempo y estalló en los últimos días. ¿El motivo? Un pantalón que, según ella, la China le pidió prestado... y tardó en devolver.

La historia salió a la luz en Infama, el programa que conduce Marcela Tauro por América TV, cuando Majo Martino dio detalles explosivos sobre el malestar de Romina. “Romina Malaspina está enemistada con la China Suárez. Problemas de pantalones”, lanzó la panelista, dejando a todos con la boca abierta.

El episodio ocurrió tras una salida nocturna que incluyó boliche y after. Según contó Martino, “(La China) Iba a la Bresh y después se iba a un after. Hace dos días recibí un llamado de Romina Malaspina y me dijo: ‘me harté de la China Suárez, no me devolvió el pantalón que le presté’”.

¿Y cómo fue la secuencia? Al parecer, la China estaba manejando rumbo al after cuando se manchó la ropa con fernet. En ese momento, Malaspina decidió prestarle un pantalón nuevo que iba a usar para una acción publicitaria en redes sociales. Una prenda de marca internacional. Pero el problema vino después...

“Dice que se le devolvió a través de su peluquero. Era una marca internacional y Romina estaba indignada”, explicó Martino. Y ahí estalló todo. Romina se sintió ninguneada, no sólo por el retraso en la devolución, sino por la manera en que ocurrió.

Aunque la China todavía no respondió públicamente, el tema ya empezó a sonar fuerte en los pasillos del espectáculo. ¿Se vendrá una réplica de la actriz? ¿O todo quedará en un silencioso “te lo devuelvo por peluquero”?

Lo cierto es que, con Wanda Nara ya ocupando el rol de “enemiga número uno” en la vida pública de la China, ahora Romina Malaspina se suma a la lista. Y todo por un pantalón con historia.