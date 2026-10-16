La Fede le presentó al intendente un proyecto de renovación integral del club

La iniciativa contempla la construcción de un salón de usos múltiples, la integración de distintos espacios y una cancha alternativa. El Municipio acompañará a la institución.

Este jueves, el intendente Othar Macharashvili recibió a dirigentes de la Asociación La Federación Deportiva, quienes presentaron un proyecto integral para renovar la infraestructura del club ubicado en Kilómetro 3. La propuesta, elaborada junto a profesionales de Comodoro Rivadavia, prevé una ejecución por etapas y busca mejorar las instalaciones, generar nuevos espacios de encuentro y fortalecer el desarrollo deportivo y social de la institución.

En ese marco, Macharashvili destacó el compromiso de la dirigencia y la participación de la comunidad, al afirmar que “es un proyecto muy lindo para hacerlo por etapas y lo más importante es cómo se integra a la comunidad, con la participación de los socios, los ex jugadores y todos los que quieran aportar a esta propuesta a futuro”.

Por su parte, la titular de La Fede, María Cativa, agradeció la predisposición del intendente y valoró la recepción de la propuesta. “Tuvimos una reunión fructífera donde le presentamos al intendente las ideas y los sueños que tenemos para el club”, señaló.

Respecto a las obras proyectadas, explicó que la primera etapa contempla la construcción de un quincho y un salón de usos múltiples para que los jóvenes cuenten con un espacio de encuentro más allá de la actividad deportiva. El proyecto también incluye la integración de sectores existentes y el desarrollo de una cancha alternativa.

Para finalizar, Cativa remarcó la importancia del acompañamiento estatal para concretar las mejoras. “Sin las políticas deportivas que lleva adelante el Municipio con todas las instituciones de la ciudad, no podríamos salir adelante ni avanzar en infraestructura”.