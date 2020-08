La historia de la empresa que se reconvirtió en plena pandemia

Se llama Eliho Textil, es de Buenos Aires, tiene una trayectoria de más de tres décadas, y luego de un mes y medio cerrada por las restricciones del COVID-19 comenzó a producir el producto para Pan American Silver, que lo distribuye entre sus trabajadores. Damián Duek, el director de la firma, contó el camino que llevó a ser proveedor de la industria minera, y los beneficios de esta tecnología textil.

Hace poco menos de dos años, en octubre de 2018, la Cámara Industrial de Puerto Madryn (CIMA) fue escenario del encuentro “Usos industriales de la plata”.

Uno de los exponentes fue Horacio Duek que, como gerente general de la fábrica de medias Eliho Textil, ubicada en CABA, habló de los novedosos usos de la plata en la industria textil. Es que esta Pyme, con más de tres décadas en el mercado, ya contaba, desde hacía varios años, con la licencia oficial del hilo de plata XSTATIC, cuyo único productor en el mundo es la empresa Noble Biomaterials, ubicada en la ciudad de Scranton, Pensilvania, EEUU.

Esa exposición inició un contacto que se consolidó con la innovadora fabricación en la Argentina de barbijos elaborados con hilo de plata. Así, en plena pandemia y luego de cerca de un mes y medio cerrada por las restricciones de la cuarentena, Eliho Textil se convirtió en proveedora de esos productos para la minera Pan American Silver, para la cual lleva entregados unos 10.000 barbijos, y se encuentra en proceso de producción una cifra similar.

Damián Duek, director de la textil e hijo del gerente general que expuso en Puerto Madryn, contó en una entrevista los variados beneficios del hilo de plata en la industria textil. Y de la relevancia de Pan American Silver en el desarrollo y reconversión, en plena pandemia, de una empresa que tiene, entre sus clientes, a varias marcas deportivas, medicinales, y de indumentaria, como la ya clásica Pampero.

- ¿Cuántos barbijos han elaborado?

- Estamos fabricando aproximadamente unos 20.000 barbijos para Pan American Silver. Ya entregamos 10.000. Estamos fabricando otra tanda de 6.000-7.000, y esperamos seguir. Tenemos tela, tenemos stock. Y el barbijo, de alguna manera, por lo pronto llegó para quedarse. Nosotros proyectamos unos 35.000 en el transcurso de estos próximos meses, hasta fin de año.

- ¿En 2018 tu empresa participó en un evento organizado por CIMA en Puerto Madryn sobre los usos de la plata?

- Sí, estuvo Horacio Duek, mi papá y gerente general de la empresa. Allí fue cuando empezó a rondar nuestro nombre en minería, y en nosotros empezó a rondar el nombre Pan American Silver. Así comenzó esta alianza. Nos conocemos hace poco, pero nos sorprendió el interés y las ganas de hacer algo distinto. Tuvimos un feedback muy bueno. Es una empresa muy importante, líder. Y a raíz del acuerdo firmado comenzamos estudios, ensayos, mandamos incluso las muestras al INTI. Fue algo desafiante, porque no sabíamos bien los resultados, pero terminó siendo un trabajo de primera. La empresa se comprometió mucho, con información institucional, entregando barbijos a las comunidades. Es un crecimiento importante para nosotros trabajar con empresas de este calibre. Nivela mucho para arriba y terminás generando conceptos de productos.

- ¿Cómo surgió entonces la posibilidad de hacer los barbijos para la industria minera?

- Surgió en primera instancia porque nosotros venimos hace 11 años trabajando con esta tecnología de hilo de plata XSTATIC, que lo fabrica la empresa Noble Biomaterials, de Scranton, Pensilvania, EEUU. Es la única empresa en el mundo que fabrica esta tecnología. Y nosotros somos una licencia oficial. Estamos autorizados para importar y fabricar con esta fibra. Cuando surgió el problema de la pandemia, con la cuarentena, estuvimos en marzo y mitad de abril con la fábrica cerrada, y ahí se nos ocurrió empezar a probar con barbijos con una tela que ya teníamos, y que utilizamos para cortinas y textiles hospitalarios.

En mayo fue como obligatorio el uso del barbijo, y ahí trajimos a nuestras costureras y a nuestra gente, con permisos y autorizaciones para empezar a hacer pruebas. Empezamos a hacer el barbijo, retomamos el contacto que había surgido en 2018 con Pan American Silver, y empezamos a trabajar fuertemente con la industria minera. Después de haber acordado con Pan American Silver empezamos también con Barrick, que se interesó y nos hizo una compra. Así fue que se nos abrió la puerta con los barbijos en la minería. Por otra parte, también veníamos trabajando con la industria porque somos licencia oficial de la marca Pampero. Pero con los barbijos, Pan American Silver fue la primera y la empresa con más interés. Después de tres meses seguimos trabajando y desarrollando nuevos productos con esta tecnología.

- ¿El uso de la plata en productos textiles es nuevo?

- No es nuevo. Nosotros hace 11 años que estamos en la Argentina. Es poco tiempo, pero en Europa, en EEUU y en Asia, obviamente en China, ya existe esta tecnología. Hay marcas grandes a nivel deportivo y médico que trabajan con esta fibra. A la Argentina, las innovaciones y las novedades llegan un poco más tarde. Pero ya hace 15 o 20 años que se viene trabajando a nivel mundial, sobre todo con la idea de generar textiles que sean sustentables, que tengan beneficios, que puedan ser utilizados en salud, en industria, en minería, que generen un plus y un confort. Como fábrica de medias tradicionales, ya hace años que hubiéramos estado fundidos: la competencia, la importación y los productos commodities te destruyen los precios. Ante la necesidad de diferenciarnos buscamos innovaciones en textil y llegamos al hilo de plata que ya venía con ritmo, pero en países de primer mundo, sobre todo por una cuestión cultural y de costos. Los productos con hilo de plata no son económicos. Pero ahí está el aspecto cultural: entender el beneficio. En economías más cerradas o más chicas es más difícil llegar.

- ¿Cuáles son las principales ventajas del hilo de plata?

- Son muchas, pero las principales son que la base es una fibra textil, un nylon, que se recubre, por un proceso químico, de plata pura. Y eso permite generar todo tipo de textiles. El beneficio principal es que es un agente antibacterial. Y en base a los estudios recientes, también es antiviral. En las medias, por ejemplo, ayuda a regular la temperatura del pie y la circulación. Es un elemento muy importante para las personas que tienen diabetes o pies sensibles. Si tenés los pies lastimados ayuda a que no se infecten y a que la herida sane mucho más rápido. Tenemos varias líneas de producto, y en cada una resaltamos diferentes beneficios. En el barbijo es importante que es antibacterial y antiviral. En las medias elimina los hongos, las bacterias, el mal olor. En los textiles hospitalarios resaltamos la efectividad ante las bacterias y se elimina la contaminación cruzada. Tenemos bóxers, camisetas y calzas térmicas con hilo de plata que se usan mucho para industria y para minería en particular. Ahí resaltamos el confort, la regulación de la temperatura, que elimina el mal olor del sudor, que mantiene el cuerpo seco. Son infinitos los beneficios. También tenemos la línea de apósitos y curativos, donde se usa para quemaduras y heridas profundas. Todos los beneficios del hilo de plata son permanentes. Y no se alteran con los lavados.