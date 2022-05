La historia de la heroína de 10 años que murió mientras llamaba al 911

"Ustedes van a morir". El tirador de Texas irrumpió en el aula de cuarto grado de la escuela Robb Elementary en la ciudad de Uvalde. Allí se encontraba Amerie Jo, una extrovertida y alegre nena de diez años. Al notar la amenaza, la nena, que tenía su celular en mano, en un acto reflejo llamó al 911 para alertar a las autoridades.

En una fracción de segundo, Salvador Santos la vio y abrió fuego, provocando su muerte al instante. "En lugar de agarrarlo y romperlo o quitárselo, él le disparó. Estaba sentada justo al lado de su mejor amiga. Su mejor amiga estaba cubierta de su sangre", relató la abuela de la nena, Berlinda Irene Arreola, a Daily Beast.

"Mi nieta fue asesinada a tiros por tratar de llamar al 911, murió como una heroína tratando de obtener ayuda para ella y sus compañeros de clase”, destacó la mujer, quien dijo atesorar la última foto de la nena, tomada esa mañana del martes tras ser premiada en la institución como "estudiante destacada". En la imagen se la ve a Amerie sonriente, llena de orgullo, portando el certificado escolar.

"Ella era súper extrovertida. Tenía un corazón generoso. Ella siempre estaba allí para darle una mano a cualquiera. Ella era la favorita de su maestro. Acababa de recibir su premio hoy. Era muy inteligente y estaba ansiosa por hacer una vida por sí misma", destacó la abuela, conmovida.

Amerie Jo fue una de las 21 víctimas de Salvador Ramos, que según el Departamento de Seguridad Pública se atrincheró en el aula de cuarto grado y disparó a "cualquier cosa que se interpusiera en su camino". Los 19 niños y las docentes asesinadas en el tiroteo masivo en Texas del martes estaban en la misma aula cuando el adolescente armado abrió fuego con un AR-15 que compró legalmente un día después de cumplir los 18 años, el pasado 16 de mayo.

Cuando la noticia del tiroteo en la escuela de Texas el pasado martes inundó los medios estadounidenses e internacionales, durante varias horas la familia Garza no logró dar con el paradero de su pequeña hija, quien había cumplido su décimo cumpleaños a mediados de mayo. Mucho menos sabían del heroico rol que cumplió durante la masacre.

Las horas pasaban y las víctimas se acumulaban, provocando una desesperación en la familia que durante siete horas no tuvo noticias de su hija. "No pido mucho o casi no posteo aquí pero por favor ya han pasado siete horas y todavía no tengo noticias de mi amor", había publicado en sus redes sociales Ángel Garza, el papá de Amerie Jo, junto con una foto en la que abrazaba a su hija, sentada en su regazo con un vestido rosado.

Finalmente por la noche la familia se topó con el peor desenlace. Desde Facebook, cerca de las 23 Ángel comunicó la noticia y agradeció a la comunidad que los apoyó durante el peor momento de sus vidas. "Gracias a todos por sus oraciones y por ayudarme a encontrar a mi bebé", publicó el hombre horas más tarde, y agregó: "Mi amorcito ahora vuela alto con los ángeles allá arriba. Te amo, Amerie Jo. Cuida a tu hermanito por mí".