La pareja de Vinícius Junior dio un ejemplo íntimo para defender su profesionalismo

Virginia Fonseca reveló el estricto control médico que rodea a Vinícius Junior y explicó cómo hasta un medicamento íntimo debe ser autorizado para evitar problemas antidopaje.

En medio de los cuestionamientos que recibe Vinícius Junior en España por su comportamiento y profesionalismo, su pareja, la influencer brasileña Virginia Fonseca, dio un llamativo ejemplo para respaldarlo. Reveló que incluso los medicamentos íntimos que ella utiliza deben ser autorizados por el cuerpo médico del Real Madrid para evitar inconvenientes en controles antidopaje.

La declaración de Fonseca sorprendió en Brasil y rápidamente se viralizó. Durante una entrevista con el periodista Leo Dias, la conductora explicó que, por recomendación del equipo médico del delantero, cualquier producto farmacéutico que ella deba utilizar debe ser previamente informado y analizado.

“Fui al ginecólogo, tengo que usar una pomada”, relató la influencer, antes de detallar la reacción del futbolista. “Me dijo tengo que ver su receta, porque podría provocar un control antidopaje. Cuando él me dijo eso, empecé a temblar. Pensé: ‘Dios mío, ¿habré usado algo que no debía?’”, contó.

Según explicó, desde ese momento todo producto que planea usar debe pasar por el filtro del cuerpo médico de Vinícius Junior. “Ahora, todo lo que pienso en usar tengo que enviarlo a sus fisioterapeutas. Todo, cualquier cosa, tengo que hablar con su fisioterapeuta y contárselo”, agregó.

Fonseca detalló que ciertos medicamentos tópicos de uso ginecológico pueden contener sustancias que, a través del contacto íntimo, podrían ser absorbidas y aparecer luego en un control antidopaje. “Yo dije: ‘Eso era todo lo que necesitaba ahora. Ser la causa de algo’”, expresó, al dimensionar la responsabilidad que implica la carrera del futbolista.

El medio brasileño A Tarde amplió el tema y explicó que esta situación no es excepcional en el deporte de elite. Según la ginecóloga Ticiana Cabral, “los componentes más asociados a problemas en exámenes antidoping son corticosteroides, hormonas o derivados hormonales y algunas sustancias con potencial de absorción sistémica cuando se usan en mucosas”.

La especialista aclaró que no todas las pomadas íntimas implican el mismo riesgo, aunque muchas fórmulas combinan activos que pueden generar inconvenientes. Además, advirtió que el contacto sexual durante estos tratamientos puede transferir principios activos al deportista, por lo que recomendó evitar relaciones o utilizar preservativo mientras dure la medicación.

El artículo recordó antecedentes en el fútbol brasileño, donde jugadores como Assis, Roberto Brum y Rubens dieron positivo en controles antidopaje por el uso de pomadas ginecológicas por parte de sus parejas. En el caso de Assis, se logró demostrar el origen de la sustancia detectada y la sanción fue revocada.

Las declaraciones de Fonseca se dieron en un contexto particular para Vinícius Junior, quien atraviesa un momento de mayor exposición y críticas en España. De haber sido una figura indiscutida durante la era de Carlo Ancelotti, pasó a recibir silbidos en el Santiago Bernabéu por algunas de sus actitudes dentro y fuera del campo de juego.

En ese marco, la influencer destacó el nivel de compromiso del brasileño con su carrera. “Hay que tener un horario para todo, hay que seguirlo todo a la perfección”, señaló, y también se refirió a su vida social. “No bebe, pero se divierte más que alguien que sí lo hace. Sale a cenar, no come nada, solo bebe zumo”, explicó.

Por último, Fonseca habló sobre la relación y el esfuerzo mutuo. “Estoy muy feliz en esta relación. Por eso le doy prioridad y me entrego por completo. Estoy haciendo que funcione; y Vini también”, afirmó, dejando en claro que la rigurosidad profesional del delantero del Real Madrid atraviesa todos los aspectos de su vida cotidiana.