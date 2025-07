La propuesta romántica a Soledad Pastorutti en La Voz que incomodó a su marido

Soledad Pastorutti ya está acostumbrada a las sorpresas que trae La Voz Argentina, pero esta vez, ni ella imaginaba lo que iba a pasar. Durante una de las últimas audiciones del programa, un participante de 77 años logró lo que parecía imposible: hacerla reír, incomodarla y, de paso, meter en el medio a su marido.

El protagonista de este momento inolvidable fue Francisco Rogelio Posat, que se subió al escenario con la seguridad de quien ya vivió mucho y tiene poco que perder. Eligió interpretar Adiós Nonino, el clásico de Piazzolla, y logró conmover tanto a La Sole como a Luck Ra, quienes se pelearon entre sí para tenerlo en sus equipos.

Pero lo mejor vino después. Luego de recibir los elogios de los coaches, Rogelio se mostró muy motivado luego de haber elegido a Soledad como su maestra vocal y se animó a lanzar sin filtro alguno: “¿Se puede seguir pidiendo matrimonio?”.

En ese momento todos estallaron. Soledad, fiel a su estilo, entendió el juego de su participante y lo chicaneó un poco más. “Si me puedo casar más de una vez, no tengo ningún problema”, dijo entre risas y advirtiéndole a su elegido que ya está casada.

Embed

Fue entonces cuando Rogelio vio el anillo de La Sole y le pidió disculpas. “No, a mí no me pidas perdón… al Jeremías pedile perdón… pero no va a tener problemas, porque cuando te conozca y además cuando te escuche cantar, con lo que le gusta el tanto a Jeremías…”, respondió la intérprete súper simpática.

Y remató: “Además… con lo que me dice que le hincho los kinotos me va a decir ‘Andate con Rogelio’... ‘Te devuelven a los 2 segundos’ me va a decir”. El comentario cómplice de la cantante desató una lluvia de risas, no solo en su participante elegido sino también en los demás jurados y hasta en los televidentes.

La escena no tardó en hacerse viral. Y si bien fue un chiste, muchos se preguntaron cómo habría caído del otro lado: en su casa. Porque aunque Jeremías Audoglio, su marido desde hace más de quince años, siempre se mantuvo lejos de las cámaras, Soledad lo tiene muy presente.