La Red Barrial San Martín celebró el "Día de la Tradición"

Como cada año, este lunes, la Red Barrial San Martín, celebró el encuentro intergeneracional por el Día de la Tradición, que tiene como objetivo preservar y promover las costumbres y tradiciones culturales de la comunidad. Con el apoyo y organización del Centro de Día de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, la jornada recreativa comenzó por la mañana y se extendió hasta la tarde, en las instalaciones ubicadas en calle Huergo 3822.

Sin título.jpg

Con el propósito de lograr la interacción entre diferentes generaciones, el festejo contó con la participación de los niños de las salas de 1, 2 y 3 años del Jardín Maternal, quienes, junto a sus padres y profesoras, bailaron un carnavalito, un chamamé y una chacarera, respectivamente. Luego, los adultos mayores del Centro de Día, participaron de juegos tradicionales como la carrera de caballos, concurso de mate y recitaron divertidas coplas. El encuentro continuó, con un compartir con las tradicionales tortas fritas y mates para los mayores.

Sin título.jpg

En relación a la jornada festiva, la directora del Centro de Día de Adultos Mayores, Beatriz Barría, contó que “hoy en conmemoración a nuestras tradiciones y al gaucho José Hernández, hacemos este festejo como Red Institucional. Es un encuentro intergeneracional, porque la idea es interactuar con los niños, jóvenes y adultos mayores a fin de fortalecer los lazos comunitarios, fomentar el respeto y la valoración de las tradiciones”. Asimismo, agregó que “estamos compartiendo con el Jardín Maternal y los adultos mayores, porque el gran eje de estas actividades es la familia porque su apoyo es muy importante”.

Finalmente, la directora del Centro de Día puso en valor la iniciativa que se celebra todos los años “para que esta fecha no pase por alto, porque respetamos mucho nuestras tradiciones argentinas. Trasmitir los valores de generación en generación como dice nuestro gaucho, no se tiene que perder, debemos revalorizar nuestras tradiciones y no olvidar nuestras fechas patrias”.