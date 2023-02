La SCPL entregó televisores LED a los ganadores del sorteo de socios al día

En una de las numerosas actividades que se organizaron en el marco del 90° aniversario, en la jornada de este martes se realizó la entrega de la primera tanda de televisores LED que habían sido sorteados para socios al día, con débito automático y/o aquellos que abonaron su factura por la plataforma de pagos Mi.SCPL.COOP.

Los beneficiarios fueron: Nieva Valerio Osvaldo, Abad Néstor Federico, Font Ponce Jimmy Enrique, Silvestrini Aldo Daniel, Elsa Torres Vda. de Argota, Ávila Juan Manuel, Pichuncheo Alicia del Carmen, Bentué Rodrigo, Barrientos Héctor Luis y Velázquez Rumina Viviana.

Asimismo, la segunda tanda de TVs Led se sortearon con socios al día, con o sin débito automático, allí los ganadores fueron: Cabrera Sergio Daniel, Díaz Alfredo Bernabé, Kukenshener Agustín Adolfo y Hurtado Félix Fernando.

Al respecto, el presidente del Consejo de Administración, Gerardo Aguilera manifestó que “estamos muy felices de realizar este sorteo aniversario, revitalizamos el espíritu cooperativo y le damos un acompañamiento a todos los asociados. Es importante destacar el gran esfuerzo que hacen todos para estar al día con la boleta de servicios, así que en recompensa a quienes confían en nosotros, decidimos tener este gesto de gratitud”.

De esta manera, Aguilera hizo un balance muy positivo de todas las actividades que se organizaron en el marco de un nuevo aniversario de nuestra entidad. “Estamos demostrando que, en 90 años, la SCPL sigue dando sus frutos, trabajando de cara a la sociedad y para sus socios”, destacó.

Por su parte, una de las ganadoras Elsa Torres expresó cómo se enteró de que era una de las adjudicadas. “Me anotició mi hija lo del televisor, es una de las primeras veces que me toca ganar algo. Me viene muy bien este premio, estoy muy feliz”. En ese marco, Alicia Pichuncheo, otra de las ganadoras expresó que sus hijos le dieron la novedad. “Tengo una alegría enorme, es la primera vez que me gano algo, es un gran incentivo. Agradezco a la Cooperativa por llevar a cabo este tipo de acciones”.

Por último, entre los presentes, Héctor Barrientos, señaló que “me había llegado un correo electrónico y luego me comentaron unos amigos, pero no lo podía creer. Hasta que me citaron para venir hoy y ahí caí en la cuenta de que era uno de los ganadores. Estoy agradecido con la Cooperativa que nos premia así, soy uno de los abona la boleta a través de la adhesión al débito automático”.