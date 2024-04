"La situación va a ser insostenible", dicen los comerciantes

Los concejales Maite Luque, Marcos Panquilto y Gabriela Simunovic recibieron este miércoles al presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Juan Manuel Fernández; y al presidente de la Cámara de Comercio, Sebastián Aguirre. También estuvo presente el diputado provincial Gustavo Fita, teniendo en cuenta que la situación de alerta es similar en todas las ciudades de la provincia.

Desde FEHGRA, Fernández advirtió que, respecto de 2023, “en gastronómicos hay un 37% menos de consumo y nos aumentan todos los servicios. Ahora el precio del gas también. La situación va a ser insostenible el mes que viene para los comercios más pequeños”.

Uno de los temas más preocupantes es el incremento considerable en las últimas facturas de la SCPL, producto de la liberación de tarifas a nivel nacional que aumentó el costo de la distribución de energía a través de CAMMESA. Este impacto se repite con igual crudeza en toda la región patagónica con las distintas cooperativas en Puerto Puerto Madryn, Trelew y la comarca, superando todas un 400% de aumento en el sector comercial.

EL COSTO DE LAS FACTURAS

Al comparar costos, Sebastián Aguirre explicó que “hace un año una factura de luz equivalía al 20% de un sueldo. Hoy en el mismo consumo hay 300% o 400 % de incremento en la boleta y es más cara esa factura que cualquier alquiler y que cualquier sueldo de empleado de comercio, sumado las cargas sociales. En los casos más graves equivale a 6 empleados con cargas sociales”.

La situación planteada por la baja en el consumo ante la crisis general y el aumento de los costos que no pueden ser derivados totalmente a los clientes, “derivará en que haya gastronómicos que no van a poder abrir porque no lo pueden sostener”, afirmaron.

Se acordó gestionar una nueva reunión con los distintos actores involucrados para avanzar con temas desde la realidad del cuadro tarifario hasta facilidades de pago, entre otros planteos.