La Universidad ratificó la cesantía de Bruno Sancci

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco fijó un precedente en materia de género. Es que el Consejo Superior ratificó la cesantía de Bruno Sancci, docente denunciado por violencia de género, en una sesión histórica que duró más de siete horas. La decisión fue por mayoría y se registraron tres abstenciones.

En la jornada estuvo presente Sancci junto a su abogado y diferentes organizaciones sociales como la Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia.

Las denunciantes también brindaron su testimonio y subrayaron cómo eran los métodos de violencia que ejercía Sancci durante sus clases.

El ahora exdocente pidió la oportunidad de defenderse, lo que fue aprobado por 15 votos.

Allí, Sancci sostuvo que era la primera vez en cuatro años que le cedían la palabra. “Siempre, desde que comencé a trabajar en la UNPSJB, fomentamos la perspectiva de género y por eso fui calumniado por años”, aseguró y destacó que lo acusan de nazi cuando él “realizó un viaje a los campos de concentración”.

Asimismo, sostuvo que es un perseguido político. “Una de las estudiantes que me denuncia es porque enseñé que el Che Guevara había matado gente. Eso lo considera violencia de género porque era una militante del centro de estudiantes y defendía que el Che Guevara era un héroe de la humanidad. La historia dice que eso no es cierto porque perseguía a gente por su condición sexual”, afirmó.

“Soy acusado de hechos que me generan repugnancia”, subrayó y manifestó: “llevaba comida como todos los docentes de la Universidad y me daba vergüenza no compartirla con mis estudiantes”.

“Los están convenciendo mediante una campaña política y mediática que no escatima en redes sociales y en medios. Siempre fui un perseguido en la facultad y lo denuncié tres veces de forma formal. En el 2004 presenté una denuncia por acoso sexual y la Universidad se calló la boca”, cuestionó.

En tanto, las víctimas de Sancci sostuvieron que la Universidad nunca las protegió y remarcaron que tuvieron que esperar más de tres años para tener una respuesta. También cuestionaron la protección política del exdocente, que dilataba cualquier tipo de investigación, como la que se encuentra archivada en el Ministerio de Educación de Chubut.