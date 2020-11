Laprida levantó la mano y no regresa a las prácticas

La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia habilitó los entrenamientos a partir de hoy pero el club del Far West no se suma a la medida, y salió a aclarar el panorama en la institución que está enfocada en mejorar su infraestructura.

A mediados de este año, la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia dio por terminado la temporada deportiva al ver como la pandemia avanzaba en la ciudad y todos los clubes cerraron las puertas y se pusieron a pensar en el 2021. Sin embargo, el sábado último la Liga de Fútbol sacó un comunicado donde se habilita a entrenar pero solo en grupos reducidos y solamente la parte física. Dichos entrenamientos - bajo protocolo sanitario- serán sin restricciones de edad y hasta las 21 horas, respetando la circulación por DNI para los días de entrenamiento, y solo para acondicionamiento físico individual, siendo la capacidad de no más de diez personas.

Por esa razón, y ante las reiteradas consultas, el club Laprida del Oeste publicó en sus redes sociales que no volverán las prácticas en el Far West. "Al no tener fecha de inicio de Torneo Local, estipulado por la LFCR es que No regresaremos a los entrenamientos oficiales, hasta no saber cuándo será el inicio. El club abrirá sus puertas cuando se arme el protocolo sanitario a saber cubrebocas, sanitizantes, agua personal y se pueda supervisar cuanta gente podrá estar realizando actividades en conjunto (será en breve, a más tardar el miércoles 4/11) dentro del campo de juego. Estaremos publicando el protocolo y horarios en los que estará abierto el club. Nos cuidamos entre todos, sabemos que tienen todas las ganas de ir a su segundo hogar y pasar las tardes, pero primero nos organizamos".

En el Far West están abocados últimamente a las obras para terminar el césped sintético en la cancha principal, y continúan además con obras menores como paredones en los alrededores y pintura en todo el perímetro.

Como Laprida del Oeste, el resto de los clubes decidirá en las próximas horas cómo actuar ante esta decisión, pero la mayoría tiene en claro que no hay apuro si se tiene en cuenta que no hay competencia oficial a la vista. También están las ganas de los jugadores de poder juntarse a entrenar, pero todo será sin apuros y con todas las medidas de seguridad necesarias.