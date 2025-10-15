Las dos ofertas para la recolección de residuos superan el presupuesto oficial

El municipio lo fijó en $2.082 millones mensuales: Urbana presentó la mejor propuesta, que resulta un 18% superior y su alternativa, un 8,3% más alta. La de Ashira está un 38% por encima del presupuesto oficial.

Este lunes se desarrolló el acto en el cual se abrieron los sobres con las ofertas económicas de la licitación para la concesión del servicio de higiene urbana, que regirá por los próximos diez años. Dos empresas presentaron propuestas y la Comisión de Preadjudicación analizará los aspectos técnicos y financieros antes de elevar un dictamen al intendente.

El acto se realizó al mediodía en la Sala de Reuniones de la Intendencia y fue encabezado por el intendente Othar Macharashvili, acompañado por el viceintendente Maximiliano Sampaoli y miembros del gabinete municipal. Participaron además representantes de las empresas oferentes Clear-Urbana S.A. y Ashira S.A., concejales y funcionarios de distintas áreas. El presupuesto oficial mensual previsto para la prestación del servicio asciende a $2.082 millones.

URBANA, CON LA MEJOR OFERTA

La licitación para el servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos en Comodoro Rivadavia recibió ofertas que superan el presupuesto oficial, fijado en $2.082 millones para enero a mayo de 2025 y actualizado a $2.362 millones en mayo.

Urbana presentó una propuesta principal de $2.784 millones mensuales y una alternativa más baja, de $2.559 millones, presentada en abril.

Por su parte, Ashira ofertó $3.259 millones mensuales.

Con la base actualizada, la oferta de Urbana resulta un 18% superior al presupuesto oficial, en tanto su alternativa es un 8,3% más alta. La de Ashira, por su lado, resulta un 38% por encima del presupuesto.

Ahora, las propuestas están siendo analizadas por la Comisión de Preadjudicación. Así lo detalló el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, quien durante el acto de apertura de las propuestas explicó que el proceso continuará con la evaluación de las ofertas por parte de la comisión y Asesoría Letrada. “El análisis no se limita a los montos ofertados; se realiza un examen renglón por renglón, considerando variables económicas, técnicas y operativas”, señaló.

Bohe también destacó que el procedimiento cumplió con todas las etapas previstas en el pliego, incluidas las instancias aclaratorias que permitieron ajustar condiciones del futuro contrato. “Este pliego es la base del contrato que regirá el servicio durante los próximos diez años. Es fundamental que esté correctamente definido, ya que regula una prestación esencial para los vecinos”, afirmó.