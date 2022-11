Lautaro Martínez: "vamos a enfrentar a un rival durísimo"

En la previa del partido ante México por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar, Lautaro Martínez, delantero de la Selección Argentina, conversó en conferencia de prensa y destacó las ganas que tiene el combinado albiceleste de revertir la situación, luego de la derrota en el debut ante Arabia Saudita.

"El partido pasado ya quedó atrás, ahora pensamos en México. Hemos analizado al rival y estamos preparados para enfrentar el partido que se nos viene", comenzó diciendo el delantero de Inter de Italia, quien reconoció que no fue fácil asimilar la derrota en el debut.

"Estábamos tristes y dolidos por lo que fue el partido ante Arabia, pero para nosotros ya quedó atrás, en el Mundial no hay tiempo y ahora nos va a tocar enfrentar un rival durísimo como es México. Tenemos que prepararlo en estas últimas horas y pensar en ganar porque es lo que esta camiseta conlleva", explicó.

Consultado sobre si la ansiedad del debut les jugó una mala pasada, Lautaro fue claro y describió que una vez que arranca el partido, el jugador solo se enfoca en hacer lo mejor para su seleccionado.

"Para muchos era nuestro primer partido, había ansiedad e ilusión. Pero fue solo en el primer momento, después, cuando el árbitro pita, eso queda atrás. No perdimos por la ansiedad, sino por errores nuestros. Tenemos que pensar en positivo y mantener la calma", aseveró.

Argentina necesita ganar este sábado para no quedar a un paso de la eliminación. El ex Racing Club de Avellaneda reconoció que solo sirve la victoria. "Mañana es una final porque tenemos que ganar y porque es un partido clave para nuestro futuro. Lo que tenemos adentro tiene que salir mañana. No hay presión porque confiamos en nuestro trabajo", indicó.

Por otro lado, el delantero agradeció el apoyo del público en las redes y aseguró que buscarán responder dentro de la cancha. "La gente está identificada con nosotros por cómo lo venimos haciendo, y mañana saldremos a representar a este escudo como se debe", dijo.

Por último, se refirió a los dos años que se cumplen del fallecimiento de Diego Maradona: "Lo tenemos muy presente, para nosotros los argentinos es una persona muy importante, dentro del fútbol mundial también. Lo recordamos de la mejor manera. Obviamente que es un día triste y ojalá que mañana le podamos dar una alegría".