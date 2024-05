Llega "Amigos imaginarios", la esperada película de Ryan Reynolds

Cailey Fleming, Ryan Reynolds y el propio Krasinski protagonizan esta historia acerca de Bea, una niña que descubre la capacidad de ver a los amigos imaginarios de las personas que han sido abandonados por los niños a los que ayudaron. Poco a poco se irá haciendo amigo de aquellos que han sido olvidados, mientras se embarca en una aventura mágica para reconectarlos con quienes los imaginaron. Sin embargo, hay amigos invisibles que se han vuelto malvados tras haber sido olvidados. El reparto incluye a Louis Gossett Jr. en uno de sus últimos roles antes de su fallecimiento en marzo de este año.

John Krasinski no suele preocuparse por las críticas. Pero en cuanto a esta nueva película, le preocupaba la reacción que tendrían dos personas: sus hijas de 7 y 10 años. “Nunca he estado más preocupado por dos críticas en mi vida”, declaró a The Associated Press en una entrevista reciente. La idea de hacer una película sobre amigos imaginarios comenzó y evolucionó con sus hijas, producto de su relación con la actriz Emily Blunt. Al principio, sonaba como una idea divertida. “Mis hijas son extremadamente imaginativas”, dice. “Solía decirle a Emily que me encantaría que pudiéramos ir a donde sea que vayan ellas, sólo por un rato”.

Paramount estuvo de acuerdo y en octubre de 2019 firmó para ayudar a hacer y distribuir la película, con Maximum Effort de Krasinski y Reynolds. Pero entonces llegó la pandemia y, como tantos padres de niños pequeños, el director vio cómo los mundos de sus hijas sufrían un cambio drástico. “Empezaron a hacer preguntas como: “¿Vamos a estar bien?” y “¿Qué está pasando?”. Me entró mucho pánico. Sólo dije: “De ninguna manera, tenemos que hacer algo al respecto. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que hacer esta película sobre algo un poco más, un poco más profundo que sólo unos amigos imaginarios”.

Cuando comenzó a investigar la psicología detrás de los amigos imaginarios, comprendió que no se trataba de creaciones caprichosas. De hecho, eran mecanismos para “metabolizar” la vida diaria, ya sea que se trate de acosadores en la escuela, un divorcio en casa, una proyección de sueños y ambiciones, o cualquier número de factores estresantes que se abren camino en las mentes de los pequeños. Ahora lo entendía como un lugar sagrado. “Una vez que me di cuenta de que estábamos lidiando con algo de alto nivel, con algunas cosas altamente imaginativas e inflamables, sentí que era muy, muy emocionante”, dice. “Sabía que estábamos ante algo especial, y quería tomármelo lo más en serio posible”.

“Mi trabajo como director es tratar de hacer que cada día se sienta como si uno estuviera haciendo una obra de teatro en lugar de una película, y que se sienta íntimo y único”, añade. Muchos de los actores de doblaje son personas a las que considera amigos. No estaba seguro de cómo responderían a su idea, pero obtuvo algunos de los “sí” más rápidos de su carrera, ya sea que tuvieran hijos o no. “La belleza de la película es que te dice que todo lo que tienes que hacer es darte la vuelta y siempre puedes volver”, señala.

Género: Fantasía, comedia Origen: USA

Título original: IF

Año: 2024 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 44 Min. Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Guión y dirección: John Krasinski

Producción: David Dobkin, Broderick Johnson, Andrew Kosove, John Cohen, John Krasinski

Música: Michael Giacchino Fotografía: Janusz Kaminski

Montaje: Andy Canny, Christopher Rouse

Reparto:

Cailey Fleming (Bea), Ryan Reynolds (Cal), John Krasinski (Marshmallow), Fiona Shaw (abuela de Bea), Luis Gosset Jr. (Lewis), Alan Kim (Benjamín), Steve Carell (voz de Blue), Phoebe Waller-Bridge (voz de Alonso), Matt Damon (voz de Sunny), Emily Blunt (voz del unicornio), Maya Rudolph (voz de Ally), Sam Rockwell (voz del perro guardián)