Llega a las salas la saga esperada de Mad Max

Protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth, “Furiosa” es en realidad una precuela que desvela los orígenes del poderoso personaje que Charlize Theron interpretó en el film anterior, “Mad Max: Furia en el Camino”. Al caer el mundo, la joven Furiosa es arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres y cae en manos de una gran Horda de Motoristas que es liderada por el Señor de la Guerra Dementus. Arrasando el Páramo a su paso, se topan con la Ciudadela presidida por El Inmortan Joe. Mientras los dos Tiranos luchan por el dominio territorial, Furiosa deberá sobrevivir a numerosas pruebas, mientras reúne los medios para encontrar el camino de regreso a casa.

La gran franquicia de acción creada por George Miller a finales de los 70 volvió a sorprender al mundo en 2015 con “Fury Road”, una especie de reinicio donde Tom Hardy reemplazó a Mel Gibson como Max Rockatansky. Pero uno de los elementos más destacados de ese film fue el personaje de Charlize Theron, Imperator Furiosa, que incluso logra robarse el protagonismo en varias ocasiones. Tiempo después, tras el enorme éxito de la película, Miller anunció el desarrollo de una precuela que nos iba a contar la historia de este gran personaje. Ese legado se revela ahora para todo el planeta, en otra producción cargada de acción.

Ha habido críticas sobre el cambio de actriz para el papel principal. Charlize Theron, quien había entregado una actuación magistral como la Imperator en el film anterior, fue reemplazada por Anya Taylor-Joy. Este cambio ha generado controversia, con muchos cuestionando por qué Theron no repite su papel. La decisión de Miller se fundamenta en un desafío tecnológico crucial: la edad del personaje. Se necesitaba una actriz más joven para el papel principal. Ante la opción del rejuvenecimiento digital de Theron, Miller admitió que consideró la posibilidad. Sin embargo, considera que la tecnología disponible aún no alcanza el nivel deseado para realizar el proceso de manera convincente. “Vi a cineastas realmente magistrales como Ang Lee y Martin Scorsese, haciendo “Gemini Man” y “The Irishman”, y vi que no se había resuelto”, dice. “Todo lo que estarías viendo sería hasta qué punto funciona la tecnología. No habría sido persuasivo”.

Con la necesidad de encontrar una nueva actriz para el papel de Furiosa, Miller recibió una recomendación crucial de Edgar Wright, quien había dirigido a Anya Taylor-Joy en “El Misterio de Soho”. Taylor-Joy impresionó a Miller con su determinación y dedicación. El director notó una “calidad inherentemente resolutiva” en ella. La describe como una persona muy determinada y rigurosa. Además, destaca las similitudes entre Taylor-Joy y Theron, desde su determinación hasta su formación como bailarinas de ballet desde una edad temprana. “Hay una precisión en ellas que hacía falta”, afirma. Así, la elección de Taylor-Joy para el papel principal se basó tanto en su habilidad actoral como en su idoneidad para capturar la esencia del personaje.

Género: Ciencia ficción

Origen: Australia

Título original: Furiosa: A Mad Max Saga

Año: 2024 Formato: 2D

Duración: 2 horas, 28 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Director: George Miller

Productores: George Miller, Doug Mitchell

Guión: George Miller, Nick Lathouris

Música: Tom Holkenborg

Fotografía: Simon Duggan Montaje: Margaret Sixel

Reparto:

Anya Taylor-Joy (Furiosa), Chris Hemsworth (Señor de la Guerra Dementus), Tom Burke (Pretoriano Jack), Lachy Hulme (Immortan Joe/Rizzdale Pell), Nathan Jones (Rictus Erectus), John Howard (The People Eater), Angus Sampson (The Organic Mechanic), Daniel Webber (Media vida), Spencer Connelly (Media vida recluta), David Collins (Smeg)