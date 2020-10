"Lo importante es que se ganó", rescató el técnico Hugo Puntano

El arranque de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de fútbol Qatar 2022 ya entró en marcha y encontró a Argentina ganando por 1-0 y como local ante Ecuador, con un gol de penal que ejecutó Lionel Messi.

En un país donde el fútbol es la mayor pasión, los análisis pre y pos partido están a la hora del día. En especial en boca de periodistas deportivos que opinan, analizan y hacen juicio de valor desde la comodidad de una silla.

Diario El Patagónico consultó a alguien que sabe y ejerce (dirigiendo a Ferrocarril del Estado) en el fútbol como los es Hugo Puntano.

“Lo importante es que se ganó, realmente Argentina jugó mal para lo que esperamos nosotros. Pero está bien porque se ganó, eso es lo importante. Además, no se juntan hace un año, y tienen una ‘mochila viva’ que se les hace cuesta arriba”, sostuvo en diálogo con este medio.

En la mirada macro, Puntano resalta que el recambio es muy brusco, a la hora de la convocatoria de jugadores. Y que ese proceso, del recambio generacional, Lionel Scaloni debería llevarlo adelante en forma más gradual y lenta, alternando gente con experiencia con aquellos que asoman como “el recambio”.

“En el primer tiempo lo vi muy solo a Paredes. Ya cuando entró De Paul para hacer dupla Argentina pudo jugar mejor, pero no desborda por afuera, y se sintió la ausencia Di María para sumar juego por los extremos”, describió.

En el análisis frío, salvo el penal, no existieron otras chances claras de situaciones de gol.

“Fue ganar como sea. La conformación del equipo no convence, porque el jugador que tiene experiencia debe estar para apoyar al que parece. En mi caso siempre me manejé así, el jugador ‘grande’ está para respaldar, y el chico se tiene que ganar el puesto. Por eso se debe prestar atención a la hora de hacer el recambio en base a lo que uno busca”, recalcó.

En ese sentido, apuntó que Scaloni y la Selección todavía no se sabe a qué juega.

“Hoy Paredes está muy solo, faltan laterales por izquierda y el equipo se debe armar en términos de funcionalidad”.

En su presente, Hugo confiesa que está enojado con el fútbol y lo que acontece. “Estoy muy enojado con el tema del fútbol, nos apuramos en cerrar todo. El fútbol no debería ser la excepción a estar cerrado si se abren gimnasios, restaurantes y la gente está amontonada en los supermercados. No debemos olvidar que en el fútbol de Comodoro se entrena al aire libre y en más de una ocasión sacas un chico de la calle. Yo lo veo mal todo esto. Y estoy convencido que hasta que no aparezca una vacuna, el fútbol va a estar parado por decisiones que no tienen fundamentos, porque si uno observa anda toda la gente en la calle. Quitar el fútbol es sacarnos esa libertad que nos hace felices”, sentenció.