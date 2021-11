Los chicos mayores de 13 años no necesitan autorización para vacunarse

El equipo llegará a las escuelas y le darán una nota al director donde se pedirá la autorización; la vacuna es voluntaria, no obligatoria. En la secundaria, los chicos partir de los 13 años ya pueden decidir por sus propios medios, no hace falta autorización de los padres. Lo explicó el jefe del Área Programática Trelew, Eduardo Ramírez, al referirse a la logística que se utilizará para aplicar las dosis contra Covid-19 en las escuelas. Se mostró además satisfecho por no haberse reportado ningún caso de coronavirus el pasado domingo.

Ramirez, en conferencia de prensa, remarcó que “desde la semana pasada empezó el proceso de descentralización donde la vacuna va a estar en la heladera de los centros de salud”.

“La idea principal de esto es la llegada a todos los puntos de la ciudad. Con esta estrategia, la apertura y llegada a todos los puntos de Trelew será mucho más accesible y hay que seguir profundizando el plan: completar los esquemas de segunda dosis y comenzar a trabajar más fuerte con adolescentes de 12 a 17 años y la nueva población: niños de 3 a 11 que con esto, también es completar las vacunas de calendario que es importante en la vida diaria de cada uno”, subrayó.

Respecto a la logística, el médico indicó que “actualmente se anunció desde el Ministerio la planificación y convenio. Será acorde a cada escuela. Se trabajará con los directivos. El equipo llegará a las escuelas, se les dará una nota al director donde se les pedirá la autorización, la vacuna es voluntaria, no obligatoria. Una vez que tengamos la autorización se va a proceder a vacunar al chico, mejor si está acompañado. En la secundaria, los chicos a partir de los 13 años ya pueden decidir por sus propios medios, no hace falta autorización de los padres. La idea es que estén inscriptos, pero si no lo están se realiza en ese momento”, manifestó.

Fuente: Jornada