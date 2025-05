Los oscuros secretos del "amante español" de Lourdes Sánchez

Lo que la semana pasada arrancó como un novelón romántico con Lourdes Sánchez de protagonista, con boda maya en las playas de Tulum, anillo de compromiso, infidelidad y engaño incluidos, promete convertirse en cuestión de días en una historia mucho más turbia y escabrosa.

Así lo dio a entender Jorge Rial al referirse a la identidad de Ramón Vegas, el hombre que, según Fernanda Iglesias aseguró en Puro Show (El Trece) es el “marido español” de Lourdes en México. Un empresario súper seductor que habría flechado sin remedio a la correntina en sus viajes laborales a las playas mexicanas.

Hasta el momento, tanto la pareja de Chato Prada como el empresario en cuestión negaron categóricamente el romance, y hasta el productor de Marcelo Tinelli desestimó el asunto por completo, tildándolo de “sarasa”. Sin embargo, Rial tiene información fuerte y así lo hizo ver en Twitter.

“Lo de Tulum va camino a un escándalo que supera un chimento. El tipo nombrado es un peso pesado. No es un simple dueño de hoteles. Es un reclutador. La semana que viene estalla el escándalo. Se habla de prostitución VIP", lanzó el ex Intrusos.

Cabe recordar que Majo Martino había adelantado que este tal Vegas, de 41 años, no goza de buena reputación en México. En Sálvese quien pueda (América), la panelista aseguró que “no es el dueño el hotel Umi Tulum, donde van las influencers”, como había mencionado Iglesias.

“A mí me dicen que hay gente indignada. Me cuentan que él sería estafador, chanta y que simula con las chicas diciendo que tiene mucho dinero. En las actas no figura como socio”, lanzó Majo Martino en el programa que conduce Yanina Latorre.

Así las cosas, cuando estalló el escándalo, Lourdes Sánchez habló con Ángel de Brito, a quién le dijo estar “en shock” al enterarse de su supuesto casamiento con Ramón Vegas. “Es uno de los socios, dueños de un hotel al que fui todo el año pasado a hacer promociones de inversión”, dijo.

“Me hice superamiga no solamente de él, sino de los dueños, viajé varias veces por eventos. Me llevo súper bien, es una relación de amistad”, señaló Lourdes a De Brito, y aclaró que con Prada no tiene una pareja abierta, aunque “juega con eso”.