Lucas Carabajal ganó en el TC Mouras y se afianza

Lucas Carabajal volvió a ganar en el TC Mouras y ya son tres las victorias, sobre cuatro fechas para el piloto de Chaco. Más puntero que nunca, se afianzó en lo más alto para postularse como el principal candidato al título, al menos en las primeras fechas.

Carabajal, que largó a la par con Manuel Borgert, impuso su Ford N°81 y lideró de principio a fin una carrera que no iba a ser nada sencilla por el rendimiento del entrerriano. Por momento intentó maniobras de sobre paso, pero el piloto de Chaco se defendió con uñas y dientes para llevarse el tercer triunfo en la temporada, informó la página de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).

El 1° fue el líder del campeonato: Carabajal. 2° Borgert, con el Ford del Fadel Memo Corse, a una diferencia de 563 milésimas. 3° llegó Juan Pablo Guiffrey, con una Chevy del RUS MED Team, a una distancia de 6.595/1000. 4° ubicación para Leandro González y 5° Francisco Luengo, ambos con Chevrolet. Mientras que Luca Demarco llegó 6° con un Dodge.

Carabajal, que retornó este año al TC Mouras, tiene 19 carreras: 8 podios, 5 victorias en series y ahora llegó a su quinto triunfo, para ser el líder de la tabla de posiciones. En lo que va de la temporada, ganó tres finales.

El chaqueño luego de la victoria: “Muy feliz. En un día con mucha lluvia, pudimos ganar de vuelta. Es una pista súper difícil, pero tuvimos un auto contundente, no nos equivocamos y pudimos llevarnos el triunfo. Lo veía a Manu (Borgert) que se me acercaba y me hacía radios de lluvia pero nos defendimos bien. Tengo un gran equipo”.

Terminó la fecha para el TC Mouras. El próximo 11, 12 y 13 de abril, la categoría tendrá una nueva jornada en el circuito de La Plata, que será sin chicana.

......................

Panorama - 12 vueltas

1º Lucas Carabajal (Ford) 20'25’’839/1000

2º Manuel Ortega (Ford) a 0'563/1000

3º Juan Pablo Guiffrey (Chevrolet) a 6'595/1000

4º Leandro González (Chevrolet) a 7'337/1000

5º Francisco Luengo (Chevrolet) a 17'914/1000

6º Luca Demarco (Dodge) a 20'154/1000

7º Eugenio Provens (Dodge) a 22'331/1000

8º Juan José Conde (Dodge) a 23'269/1000

9º Benjamín Antón (Ford) a 31'303/1000

10º Bautista Dose (Chevrolet) a 1'16’’650/1000