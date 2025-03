Lucas Carabajal ganó la 3ra. fecha del año del TC Mouras

Hace una semana, el piloto Lucas Carabajal dudó en presentarse a correr la tercera fecha del TC Mouras. Visitó amigos, habló con sus sponsors y consiguió el aval necesario para estar presente en el autódromo Roberto Mouras. Ese esfuerzo, este domingo, tuvo recompensa.

Y Lucas Carabajal, con el Ford que le asiste el equipo de Emanuel Moriatis, ganó su segunda carrera en el año y si bien, el gran protagonista era Manuel Borgert, un inconveniente mecánico le permitió al chaqueño acceder a la punta y desde allí fue terminante.

Detrás, Leandro González, prolijo y manteniendo el ritmo llegó, con el Chevrolet del equipo JP en el segundo lugar, informó la página de la ACTC.

El último escalón del podio fue para Thomás Pozner, con el Dodge del Canning Motorsport, que se había retrasado luego de una ligera salida a pista al tratar de superar a un rival, cuarto llegó finalmente, Manuel Borgert, con el Ford del Fadel Werner Competición y quinto, Francisco Luengo con el Chevrolet del Re Perfomance.

Lucas Carabajal, es el líder del certamen, luego de tres carreras, con 122 puntos, segundo, Eugenio Provens: 116,5, tercero, Leandro González: 107,5, cuarto: Lucas Bohdanowicz: 107,5 y quinto, Thomás Pozner: 104,5 unidades.

“Era para Borgert, siempre estuve cerca y finalmente se me dio. Este triunfo me viene muy bien porque me escapo en el campeonato y además me sirve para seguir remando y visitar nuevos sponsor ya que casi no vengo a correr esta carrera por falta de presupuesto. El equipo me dio un auto fantástico y lo aproveché a fondo”, expresó el ganador.

La próxima carrera del TC Mouras será el 23 de marzo, nuevamente en el autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata.

....................

Panorama - 16 vueltas

1º Lucas Carabajal (Ford) 24'07’’991/1000

2º Leandro González (Chevrolet) a 1'601/1000

3º Thomás Pozner (Dodge) a 1'809/1000

4º Manuel Borgert (Ford) a 5'926/1000

5º Francisco Luengo (Chevrolet) a 8'540/1000

6º Juan Pablo Guiffrey (Chevrolet) a 8'871/1000

7º Lucas Bohdanowicz (Dodge) a 9'391/1000

8º Gastón Rossi (Ford) a 9'828/1000

9º Agustín Ayala (Chevrolet) a 10'009/1000

10º Luca Demarco (Dodge) a 10'441/1000

Foto: Prensa ACTC