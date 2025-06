Luciana Salazar también hizo un reclamo en el Día del Padre

Este domingo 15 de junio, mientras en Argentina se celebraba el Día del Padre, Luciana Salazar expresó su enojo y dolor a través de redes sociales. La modelo compartió en sus historias de Instagram una serie de mensajes dirigidos a Martín Redrado, a quien acusó de negar el vínculo con Matilda, la hija de Luciana nacida mediante gestación subrogada.

“Hoy seguramente debe ser un día especial para mi pequeña Matilda. Por eso sentí la necesidad de escribir. Hay muchas formas de ser padre, pero no todos lo llevan con la responsabilidad de lo que esa palabra significa”, comenzó su descargo Salazar. En otras publicaciones afirmó: “Matilda vino a este mundo porque los dos lo hicimos posible, cada uno como pudo. Si uno de los dos no hubiese querido, ella no estaría. Pensamos, soñamos y garantizamos su futuro antes de que naciera, tratando de ser lo más responsable frente a una nueva vida. Ojalá algún día pueda contar toda la historia sin que duela tanto”.

Luciana fue más allá al señalar: “Durante el deseo de formar una familia, no me daba cuenta de que fui víctima de todo tipo de manipulaciones y torturas psicológicas. Esa violencia que ejerciste con una mujer, sigue al día de hoy de otras formas y con una gran diferencia: ahora también la ejerces con una niña inocente de 7 años, llena de vida y amor”.

La modelo también recordó momentos compartidos entre Redrado y Matilda: “A esa niña que dormía a tu lado, que le dabas de comer, que le jugabas, la llenabas de besos y abrazos. A esa niña que también escondías y abandonaste tantas veces (por tus miedos), pero después te agarraba la culpa y pedías siempre revincularte. A esa niña que también fue y es víctima de tus inseguridades. A esa niña que le vulneras sus derechos”.

En sus publicaciones, Salazar fue contundente: “La palabra padre les queda muy grande a algunos. Si no sos responsable con la vida que trajiste al mundo o con la que adoptaste de corazón, ya no lo sos. Lo que le hiciste a Matilda es algo que yo nunca te voy a poder perdonar… Ella no sé. Lo que sé es que para mí vos no sos padre, sino un cobarde y miserable”.

Además, compartió la imagen de un documento de la clínica de fertilidad donde se registra que ambos participaron de las visitas médicas y decidieron avanzar con la gestación subrogada. “Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Pero parece que ni los documentos médicos alcanzan para refrescar ciertas memorias selectivas”, agregó Salazar.

Por su parte, en el programa El Run Run del Espectáculo (Crónica TV), los periodistas Lío Pecoraro y Fernando Piaggio difundieron las declaraciones de Redrado, quien desmintió categóricamente las acusaciones: “Luciana miente. Dejó entrever que soy el padre, mentira. Dice que soy deudor alimentario, mentira. Dijo que está embargado, mentira”. También presentaron un documento que, según el economista, prueba que no se realizó ningún examen que lo vincule biológicamente con la niña.