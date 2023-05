Luisa Albinoni cruzó duramente a preandidata de Milei y la dejó sin palabras

El pasado jueves Luisa Albinoni se cruzó muy fuerte al aire con Delfina Wagner, novia de Walter “Alfa” Santiago y precandidata a legisladora por Libertad Avanza, cuando en el ciclo Desayuno Americano, América Tv, se hablaba de los piquetes en la Ciudad y cómo actuaría como funcionaria ante estas situaciones.

"El que corta viola mi derecho a transitar, estoy en contra de llegar tarde al trabajo o al médico. Se los resuelve con represión porque están cometiendo un delito", expresó Wagner.

Lo cierto es que Albinoni cuestionó de manera tajante esta postura: "Desde mi generación, que tengo 71 años que he vivido la dictadura y la represión, ¿Cómo vas a hacer esto de esa manera tan tajante cuando la gente está sufriendo y cuando la situación de nuestro país es súper delicado? ¿Cuál es tu idea hacer una grieta más profunda o crear otra nueva?".

"No sé por qué tiene miedo", retrucó la joven. "Porque que ya viví la dictadura, estás hablando de represión", enfatizó la actriz. Y la novia de Alfa defendió su postura: "Esta es una generación nueva que ya superó la dictadura. No me venga con ese cuento porque gracias a Dios el recambio generacional terminó con esa grieta que inventaron ustedes".

A lo que ahí Luisa Albinoni explotó: "Perdoname corazón, yo no inventé nada y me he roto el culo trabajando por este país. No te voy a permitir lo que estás diciendo. ¡No me faltes el respeto carajo!".

"La nueva generación tiene que demostrar que sirve y nosotros los viejos también estamos podridos de las cosas de antes. ¿Qué carajo van a hacer? No me decís nada claro para que esto no sea un hervidero y explotemos", cerró furiosa la actriz.