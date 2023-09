Luque defendió la gestión nacional y criticó a Romero por su desconocimiento 

Luego de que la diputada nacional Ana Romero asegurara que el Gobierno Nacional "tiene todas las obras de envergadura inconclusas y la ciudad partida en dos", el intendente Juan Pablo Luque le respondió a la ahora concejal electa y aseguró que sus declaraciones son “parte del desconocimiento de una persona que tiene un cargo importante de diputada nacional”.

En esa línea recordó que “fue concejal al haber perdido conmigo la intendencia en su momento; después fue diputada y ahora no se si volverá al Concejo por cuatro años más para poder estirar dos añitos más su función pública dentro del Concejo Deliberante o se quedará como diputada nacional”.

Cabe recordar que a la actual diputada nacional por Chubut le quedan dos años en dicha función, pero al haber sido candidata a intendente y quedar en segundo lugar, puede optar por la primera banca de su bloque en el Concejo Deliberante, para los próximos cuatro años, debiendo renunciar a su cargo legislativo nacional.

Luque aseguró que “lo grave del tema es lo que dice” y evidenció su falta de conocimiento. “Hemos hecho más de 200 cuadras de pavimento con financiamiento del gobierno nacional”, indicó y en ese sentido fue categórico: “Ningún otro gobierno nacional ha tenido una inversión en Comodoro como este gobierno”, agregó.

Pero más allá de eso, “este intendente lleva inauguradas más de 500 obras en la gestión. Yo entiendo la bronca de perder una elección, porque a mí me ha tocado ganar y perder. Lo que sí, siempre me ha tocado ganar en Comodoro y hemos logrado que este proyecto continúe. Si no fuera por la elección que ´éste´ hizo en Comodoro, ella hubiese sido intendenta, pero no lo va a ser”, sentenció filoso.